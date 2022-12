Pantone a ales culoarea anului 2023: Culoarea radiază energie și entuziasm

Procedura de atribuire a lucrărilor necesare pentru modernizarea a 11 străzi din Pianu a fost pusă la licitație

Primăria Comunei Pianu a lansat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice procedura de atribuire a lucrărilor necesare pentru modernizarea a 11 străzi. Vorbim de 4 străzi din Pianu de Sus și 7 străzi din Pianu de Jos.

Valoarea contractului propus este de peste 3 milioane de lei. Comuna Pianu este beneficiara unei finanţări prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” pentru ,,Modernizare străzi în comuna Pianu, județul Alba”, obiectiv de investiții care are in vedere modernizarea unor străzi situate in intravilanul localitatiilor Pianu de Sus si Pianu de Jos.

Amplasamentul pe care se vor realiza lucrările de modernizare se identifică cu suprafaţa existentă a strazilor, nefiind necesară ocuparea de terenuri noi.

Din punct de vedere administrativ,străzile si elementele conexe ale acestora propuse pentru modernizare fac parte din domeniul public, fiind în administrarea Primăriei Comunei Pianu.

Durata contractului va fi de maxim 12 luni de la emiterea ordinului administrativ de începere a lucrărilor. Durata de garanţie acordată lucrărilor va fi de minim 36 de luni.