Pachetul de Paște 2023: Cât costă și ce conține coletul alimentar pentru românii nevoiași

Programele Casa Verde, Rabla Clasic şi Rabla Plus 2023: Guvernul dublează fondurile pentru beneficiari

Autoritățile române vor majora sumele de bani acordate pentru programele de mediu. Astfel fondurile vor fi dublate pentru Rabla Clasi, Rabla Plus și Casa Verde, program care include proiecte de instalare de panouri fotovoltaice.

Potrivit executivului, numărul beneficiarilor ar putea ajunge la 80.000. Ministrul de resort, Tánczos Barna, a anunţat că, mâine, vor fi lansate şi programele Rabla Clasic şi Rabla Plus, ambele cu bugete majorate.

De asemenea, peste o lună, va începe şi un al treilea program – Rabla Local – care va fi derulat în parteneriat cu autorităţile locale. Acesta va elimina din trafic 100.000 de autovehicule mai vechi de 15 ani care poluează semnificativ mediul:

Tánczos Barna a afirmat că 150 de mii de mijloace de transport poluante scoase din trafic pe perioada PNRR-ului. Ţinta poate fi atinsă prin programele Rabla Plus, Rabla Clasic şi Rabla Local, încă din anul 2023. Venim, de asemenea, cu două noutăţi finanţate, două programe noi finanţate din fondul de mediu, programul pentru dezvoltarea sistemelor de gestionare a deşeurilor.

Azi a demarat Programele Rabla Clasic și Rabla Plus. Condiții și sumele de care pot beneficia cei care vor o mașină nouă

Începând din această dimineață persoanele fizice se pot adresa producătorilor validați, în vederea îndeplinirii formalităților de înscriere în cadrul Programelor Rabla Clasic și Rabla Plus, iar persoanele juridice pot încărca în aplicația informatică documentele necesare participării în cadrul celor două programe.

Persoanele juridice care doresc participarea în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național (Rabla Clasic) și a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic (Rabla Plus) vor putea accesa aplicația informatică pusă la dispoziție de AFM, începând de mâine, 23 martie 2023, doar pentru crearea conturilor de utilizator.

Conturile deja create și utilizate pentru înscrierea în cadrul programelor AFM, rămân valabile și pot fi utilizate pentru înscrierea în cadrul Programelor Rabla Clasic și Rabla Plus 2023.

”Am ajuns deja la a 19-a ediţie de derulare a Programului de stimulare a înoirii Parcului Auto național, Rabla Clasic fiind unul dintre cele mai longevive programe guvernamentale și la al 8-lea an de când acordăm subvenții pentru achiziționarea de autovehicule electrice în cadrul Programului Rabla Plus. Consider că aceste programe contribuie la dezvoltarea unui transport mai puțin poluant și la îmbunătățirea calității aerului în aglomerările urbane. Sumele acordate, precum și modificările ghidurilor de finanțare din acest an, sunt menite să încurajeze toate categoriile de beneficiari să-şi achiziţioneze autoturisme noi cu tehnologii nepoluante care oferă o alternativă mai ecologică, economică și convenabilă pentru transport, în special în contextul în care se dorește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a dependenței de combustibili fosili.”, a declarat președintele Administrației Fondului pentru Mediu, Laurențiu Adrian Neculaescu.

Sursa: dcbusiness.ro