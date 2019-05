(P) „Sunt români în Europa aflați în situații vecine cu sclavia!” PSDI apără muncitorii și întreprinzătorii români din Uniunea Europeană

– Domnule Comșa, ne întâlnim cu un val de promisiuni ale candidaților pentru Parlamentul European. Nu prea știm însă ce poate să facă un eurodeputat pentru România. Ce poate face un europarlamentar PSDI?

– Orice candidat va spune că va pune România în primul rând, că va impune legi anticorupție, că va aduce fonduri europene cu nemiluita, ori nu știe cu ce se mănâncă eurodeputăția, ori va minţi, pur și simplu. După 12 ani de prezență românească în Parlamentul European, nimic din toate acestea nu s-au întâmplat. Candidații PSD, PNL, ALDE, USR, ProRomânia, ProDemo, UDMR, PMP – toți au fost deja eurodeputați, sau chiar comisari europeni. Nu au reușit nimic pentru că România a fost ultima lor grijă. Pentru mine, este limpede – dacă nu crezi în țara ta, dacă nu ai un cuvânt în grupul tău politic, dacă grupul tău politic nu își impune cuvântul în Comisie, practic nu exiști și țara ta nu există.

– Înțeleg. Și atunci ce poate face PSDI?

– În primul rând, eu și colegii mei din Partidul Social Democrat Independent credem în România și știm cum să milităm pentru țara noastră. Cu siguranță cei care vom ajunge europarlamentari ne vom afilia grupului socialiștilor si la fel de sigur sunt că în viitoarea legislatură Grupul Socialiștilor va avea cel mai important cuvânt în viitorul Parlament și Comisie. O problemă urgentă este situația românilor din Marea Britanie. Primul lucru de făcut este o „coaliție” rapidă cu polonezii, pentru că românii și polonezii sunt cei mai numeroși în Marea Britanie, ca angajați străini. Trebuie cerute urgent fonduri speciale pentru a rezolva criza socială și a forței de muncă provocată de Brexit. Socialiștii europeni au această preocupare, iar cu ajutorul colegilor polonezi, unguri, est-europeni din celelalte grupuri politice se pot obține bani, în programe dedicate lor în cadrul Pilonului Drepturilor Sociale.

– Avem numeroși români însă în Italia, Spania, Franța, Austria…

– Așa este. Pentru ca diaspora română să fie ajutată așa cum trebuie toate instituțiile statului român trebuie să conlucreze. Ambasadele, consulatele, serviciile de informații, parlamentarii de acasă și noi, europarlamentarii. În momentul de față, pentru muncitorul român principala grijă este ziua de mâine. Incertitudinea locului de muncă. Nedreptatea și discriminarea. Din păcate, avem cetățeni români blocați în situații vecine cu sclavia. Fiecare problemă a unui român din diaspora înseamnă trei-patru probleme acasă. Pentru că acești oameni, prin munca și efortul lor, țin încă România de acasă pe linia de plutire.

Misiunea primordială a PSDI este să apărăm românii din Anglia sau Spania, Italia sau Germania, Austria sau Olanda. Pe cei plecați la muncă în toată Uniunea Europeană în căutarea unei vieți mai bune. Pe cei alungați de către politicienii care nu știu să aibă grijă de ei în țară.

– Cum vă puteți implica direct?

– Deja am făcut-o. Vă dau un exemplu concret. În urmă cu câțiva ani, o doamnă din Sebeș m-a rugat să o ajut, sora ei fusese peste vară în Germania, în Kiel, un oraș din Nord, și muncea la o seră. După ultima lună de muncă, angajatorul refuza să le dea înapoi pașapoartele și salariul pe luna august, pretinzând că trebuie să rămână și în luna septembrie, deși femeile veniseră doar pentru trei luni. Erau trei femei în situaţia aceasta – una din Alba, una din Cluj și una din Satu Mare. Niciuna nu știa să vorbească germană sau engleză. Practic erau blocate, fără bani, la mii de kilometri de casă. I-am cerut doamnei din Sebeș numărul de telefon al surorii sale, am sunat-o și i-am cerut să meargă cu telefonul la angajator și să mi-l dea să vorbesc cu el. Am pretins că sunt de la Ministerul Afacerilor Externe român și l-am somat ca în 24 de ore să înapoieze documentele de identitate ale femeilor, să le dea banii și să le conducă cu bagaje cu tot în localitatea cea mai apropiată în care puteau lua un autocar către casă. Am fost politicos, dar ferm. Am făcut o treabă care ținea de reprezentanții noștri în Germania – ambasadă sau consulat. Nu vă pot descrie bucuria femeilor…

– Emoționant… dar este o picătură într-un ocean. Avem sute de cazuri similare poate.

– De aceea vă spun, în calitate de eurodeputat, conlucrând cu celelalte instituții ale statului român, și cu colegii din țările unde românii lucrează, putem începe să tratăm aceste răni. Îmbunătățirea situației muncitorilor și antreprenorilor români din UE este prioritatea numărul 1 a PSDI! (G.B.P.)