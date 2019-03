(P) Noul Ford Focus – mașina de 5 stele te așteaptă sa-l testezi la dealerul tău Ford Mecatronics Alba Iulia

Noul Ford Focus introduce o gama de sisteme avansate de asistenta a soferului de o complexitate unica in gama Ford pana astazi. Acestea se bazeaza pe trei radare, doua camere si 12 senzori cu ultrasunete si includ:

Tempomatul adaptiv (Adaptive Cruise Control), acum imbunatatit cu functiile de Oprire-Pornire (Stop&Go), recunoasterea indicatoarelor rutiere si fixare pe mijlocul benzii de rulare (Lane-centring), care ajuta soferii sa abordeze fara efort ambuteiajele. Acest sistem este sprijinit de tehnologiile de mentinere a benzii de rulare (Lane Keeping Aid) si de limitatorul de viteza inteligent (Intelligent Speed Assist), ambele apreciate in mod special de Euro NCAP. Farurile adaptive cu lumini predictive in viraje si recunoastere a indicatoarelor rutiere, care preajusteaza tiparele fasciculelor de lumina pentru o vizibilitate imbunatatita prin monitorizarea virajelor si – in premiera in industrie – prin monitorizarea indicatoarelor rutiere care anunta virajele si intersectiile. Asistenta activa de urgenta la nivelul directiei (Evasive Steering Assist), sistem care utilizeaza un radar si o camera ce detecteaza vehiculele stationate sau lente aflate in fata masinii si ofera impuls suplimentar la nivelul directiei pentru a le permite soferilor sa ocoleasca obstacolele in cazul unei coliziuni considerate iminente. Alerta la intrarea pe sens interzis (Wrong Way Alert), disponibil in prima faza clientilor din Germania, Austria si Elvetia. Utilizeaza o camera montata la nivelul parbrizului si informatiile oferite de sistemul de navigatie al masinii pentru a-i atentiona vizual si acustic pe soferi atunci cand acestia intra printre doua indicatoare “Accesul interzis” la intrarea pe autostrada.

In cazul unui nedorit accident, Sistemul de franare post-coliziune ajuta la reducerea efectelor unei potentiale coliziuni secundare prin aplicarea unei presiuni moderate asupra franelor atunci cand este detectata o coliziune initiala. Incetinirea vehiculului are potentialul de a limita efectul leziunilor pasagerilor si cel al daunelor asupra masinii.

In plus, primul Head-Up Display oferit de Ford in Europa le permite soferilor sa-si concentreze atentia pe sosea, in timp ce camera de marsarier cu unghi vizual larg (Rear wide-view camera) ofera un camp vizual de 180 de grade in spatele vehiculului, imbunatatind astfel vizibilitatea la manevrele in marsarier la iesirea din parcare.

Sistemul de monitorizare si avertizare pentru unghiul mort (Blind Spot Information System) cu Alerta la intersectia cu traficul perpendicular (Cross Traffic Alert) ii avertizeaza pe soferii care ies in marsarier dintr-un loc de parcare cu privire la vehiculele care se apropie in spatele lor. In premiera, acest sistem poate actiona acum si franele pentru a evita sau a limita efectele unei eventuale coliziuni in cazul in care soferul nu raspunde la avertizari.

Noul Ford Focus este disponibil acum in toata Europa in versiunile de caroserie hatchback cu 5 usi, Wagon , sedan cu patru usi, cea mai complexa gama Focus din istorie este propusa in variante de personalitate exclusive care completeaza o gama larga de dorinte si de aspiratii ale clientilor segmentului compact: Focus Trend, Focus Titanium, sportivul Focus , varianta sportiva ST-Line. inclusiv versiunea crossover Focus .