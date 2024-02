(P) MG ZS EV este de acum disponibil in Romania cu un design reînnoit, autonomie extinsă și mai multă tehnologie

MG ZS EV este de acum disponibil in Romania cu un design reînnoit, autonomie extinsă și mai multă tehnologie

Design electric inteligent, reînnoit și interior actualizat

Disponibil cu două versiuni de baterie

Autonomie extinsă semnificativ, până la 440 km

Performanță captivantă cu un motor electric îmbunătățit și puternic

Capacitate de încărcare rapidă cu încărcătorul de bord trifazic de 11 kW

Echipament standard extins, inclusiv sistemul de conectivitate MG iSMART

Bucuresti, 14 decembrie 2023 – După ce MG Motor România și-a început operațiunile în decembrie 2023 cu ambiția de a face atât mobilitatea convențională cât și cea electrică accesibile șoferilor de la noi, marca lansează acum modelul 100% elcetric MG ZS EV.

Ca prim model al MG din Europa continentală, lansat în 2019, ZS EV a perturbat imediat piața de automobile, fiind primul SUV 100% electric cu adevărat accesibil din segmentul B. Cu toate acestea, inginerii au văzut posibilitatea de îmbunătățire și au reînnoit recent modelul MG ZS EV în multe aspecte. În prezent, clienții pot alege între două versiuni de baterie cu o autonomie semnificativ extinsă, de până la 440 km și performanțe îmbunătățite pentru și mai mult confort și un condus captivant. Datorită designului său mult apreciat, nivelului ridicat de siguranță, a ușurinței în utilizare și prețurilor accesibile, modelul MG ZS EV a avut un start fulgerător la lansarea sa pe piața europeană. Nu degeaba modelul a ajuns pe poziții de top în Marea Britanie, Norvegia, Suedia, Țările de Jos și Franța.

În plus, MG ZS EV a fost primul SUV 100% electric din segmentul B care a primit un rating de cinci stele la testele Euro NCAP pentru nivelul său excelent de siguranță. Acest lucru înseamnă că mașina a funcționat bine la toate aspectele și oferă o gamă extinsă de sisteme avansate de asistență pentru șofer (ADAS) în dotarea standard, grupate sub denumirea MG Pilot. În plus, modelul ZS EV a fost declarat câștigător în categoria „Electric” la premiile „Mașina de familie a anului 2021” (Family Car of the Year) decernate de Flemish Automobile Association (VAB) din Belgia. Dar inginerii MG s-au culcat pe lauri. La doar doi ani de la lansarea modelului MG ZS EV, marca a dezvăluit versiunea complet actualizată.

Design electric inteligent

Din spate în față și în fiecare detaliu, actuala generatie ZS EV regândește modul în care poate fi un SUV urban compact. Este atractiv și se caracterizează prin partea frontală proiectată de la zero, fără grilă, care emană încredere urbană. Noile faruri „Silverstone” combină 21 de unități LED pentru un aspect absolut modern. Iar în spate, stopurile LED „Phantom” reproiectate conferă mașinii o expresie îndrăzneață, distinctă. Portul de încărcare situat în spatele grilei a fost actualizat și reproiectat pentru un acces mai ușor, cu un capac cu arc care se deschide în lateral și creează o etanșare mai bună.

În interior, plansa de bord cu un finisaj cu aspect de fibră de carbon și ecranul tactil pentru controlul sistemului de conectivitate MG iSMART atrag imediat atenția. De asemenea, notabil este ecranul de bord virtual de 7 inchi cu aspect futurist, complet digital, care afișează o varietate de informații. Alte caracteristici noi sunt încărcătorul wireless pentru smartphone, cotiera centrală pentru pasagerii din spate, geamurile cu tentă și controlul climatizării, inclusiv gurile de ventilație din spate și filtrul PM2.5.

Autonomia standard și extinsă a bateriei

O îmbunătățire majoră față de modelul anterior MG ZS EV este acumulatorul. SUV-ul este disponibil cu două variante de baterie. Versiunea Long Range cu o baterie de 72 kWh ofera o autonomie de 440 km (WLTP), iar versiunea „Standard Range” cu o baterie de 51 kWh are o autonomie de 320 km (WLTP).

Roțile din față ale versiunii Long Range sunt antrenate de un motor electric care produce 115 kW (156 CP). În versiunea Standard Range, motorul electric este mai puternic, cu o putere maximă de 130 kW (177 CP). În ambele versiuni, cuplul maxim ajunge la 280 Nm. Prin urmare, modelul MG ZS EV oferă performanțe atractive, cum ar fi o accelerație de la 0-50 km/h în 3,6 secunde și de la 0-100 km/h în 8,6 secunde.

Situate perfect la îndemâna, în fața selectorului de viteze rotativ din consola centrală, care este proiectat pentru a oferi un rafinament maxim în toate condițiile de condus, există trei butoane pentru a selecta modul de condus preferat – Eco, Normal sau Sport – permițând mașinii să se adapteze complet la nevoile șoferului.

Versiunea Long Range este echipată standard cu un încărcător de bord trifazic de 11 kW, permițând clienților să beneficieze de timpi de încărcare mult mai reduși la stațiile AC. Versiunea Standard Range are un încărcător de bord de 6,6 kW. Între timp, toate versiunile noului ZS EV au încărcare rapidă DC cu o capacitate de până la 92 kW. În acest caz, durează doar 40 de minute pentru a încărca bateria de la 5% la 80%.

Funcționalitate și utilizare

Utilitatea este încorporată în fiecare detaliu al lui MG ZS EV. Capacitatea sa generoasă de remorcare de 500 kg permite clienților să transporte până la cinci pasageri și bunurile acestora. Și cu șinele longitudinale de pe plafon, puteți transporta până la 75 kg în portbagajul suplimentar. În spate, portbagajul ușor accesibil oferă un volum de 448 de litri și 1.166 de litri prin coborârea scaunelor din spate rabatabile 40:60.

Noul MG ZS EV este echipat standard cu un sistem V2L (Vehicle-to-Load) foarte convenabil. Acest lucru permite bateriei să furnizeze energie unui sistem electric extern. Sistemul V2L include un cablu de încărcare cu o mufă de tip 2 pe o parte, care se potrivește în priza de încărcare a mașinii, și o priză multiplă de uz casnic pe cealaltă parte. Sistemul V2L are o capacitate maximă de încărcare de până la 2.500 W și este deosebit de util în situațiile în care nu există nicio priză disponibilă. Prin simpla conectare, toate tipurile de dispozitive electrice pot fi alimentate de la bateria modelului MG ZS EV, cum ar fi o pompă de aer, un fierbător, o cutie de răcire, bicicletă electrică, laptop, scuter electric și așa mai departe. Puteți chiar să încărcați o altă mașină electrică, pentru a ajuta șoferul unui automobil electric dacă este în pericol să rămână blocat cu bateria descărcată.

Echipament standard extins

MG ZS EV este momentan oferit in Romania într-un singur nivel de echipare – Excite și cu ambele baterii – bateria Standard Range sau Long Range. Chiar daca la acest moment nu este disponibilă versiunea de echipare de top, ZS EV Excite se caracterizează printr-un echipament deosebit de bogat. De exemplu, mașina este echipată cu sistem de climatizare, inclusiv un filtru PM2.5, cu scaune față încălzite, cu un volan multifuncțional îmbrăcat în piele, cu faruri și stopuri cu tehnologie LED, scaun șofer reglabil pe 6 direcții, scaune spate rabatabile 40:60, acces fără cheie, oglinzi laterale reglabile electric și încălzite, jante din aliaj reproiectate de 17” și multe altele.

În ceea ce privește siguranța, versiunea Excite include nu mai puțin de unsprezece sisteme avansate de asistență pentru șofer (ADAS), grupate sub denumirea MG Pilot. Printre acestea, sistemul Adaptive Cruise Control, Front Collision Warning with Automatic Emergency Braking, Lane Keep Assistance și Traffic Jam Assistance.

În plus, fiecare model ZS EV este echipat cu noul sistem de conectivitate MG iSMART. Deși versiunea Excite oferă o echipare mai puțin extinsă în comparație cu sistemul iSMART al versiunii de top, aceasta vine totuși cu ecran tactil de 10,1”, navigație, Apple CarPlay, Android Auto, conexiune Bluetooth, cinci porturi USB și sistem DAB+. Sistemul MG iSMART oferă și conexiune prin intermediul unei aplicații pentru smartphone, cu ajutorul căreia diferite funcții pot fi controlate de la distanță.

Prețuri în Romania

Noul model MG ZS EV este disponibil în showroom-urile MG România cu o gamă de cinci culori de caroserie: Dover White, Pebble Black, Diamond Red, Como Blue și Cosmic Silver. Prețurile* încep de la 34.950 EUR cu TVA inclus pentru bateria Standard Range, iar versiuneacu bateria Long Range este disponibil de la 39.300 EUR cu TVA inclus.

Toate modelele MG noi sunt oferite cu o garanție standard de 7 ani/150.000 km care se aplică întregului automobil, inclusiv grupului motopropulsor electric și bateriei. În plus, ca parte a programului „Triple 7 Care” , toti posesorii de MG beneficiază, pe lângă garanție, de 7 ani de asistență rutieră gratuită și de 7 ani de inspecții tehnice de ”sănătate” a automobilului gratuite.

Caracteristici tehnice MG ZS EV

Lungime: 4,323 mm

Lățime: 1,809 mm

Înălțime: 1,649 mm

Ampatament: 2,581 mm

Garda la sol: 161 mm

Capacitate portbagaj: 448/1,166 litri

Standard Range Long Range

Putere maximă: 130 kW (177 CP) 115 kW (156 CP)

Cuplu maxim: 280 Nm 280 Nm

Accelerație 0-50 km/h: 3,6 sec 3,6 sec

Accelerație 0-100 km/h: 8,6 sec 8,6 sec

Viteză maximă: 175 km/h 175 km/h

bCapacitate Baterie: 50,3 kWh 70 kWh

Autonomie WLTP: 320 km 440 km

Consum energie: 173 Wh/km 178 Wh/km

Încărcare AC: 6.6 kW 11 kW

Timp încărcare DC 5-80%: 40 min 40 min

Greutate la gol: 1,570-1,610 kg 1,620 kg

Capacitate remorcare (neînfrânat): 500 kg 500 kg

Despre MG – mobilitate electrică accesibilă pentru Europa

MG a fost pionier de când producătorul auto a început ca Morris Garages în 1924, acum aproape o sută de ani. Acum, o nouă generație poate opta pentru un automobil de la acest brand simbol. Rafinat, inteligent, conectat și pregătit pentru viitor. Misiunea clară a MG este de a face mobilitatea electrică accesibilă tuturor șoferilor europeni care sunt gata să îmbrățișeze un nou stil de viață electric. MG oferă automobile inteligente, practice, sigure, la prețuri corecte și avansate din punct de vedere tehnologic, în diferite segmente, pentru diferite nevoi. Mașinile MG sunt dezvoltate în studiourile de design ale companiei din Shanghai, în colaborare cu studioul nostru de design avansat din Londra. MG este produs în China și disponibil deja în diferite țări europene. Din 2007, MG este una dintre mărcile SAIC Motor, care este unul dintre cei mai mari zece producători de automobile din lume.

Începând cu luna decembrie 2023, Exclusiv Auto a devenit oficial, dealer autorizat pentru marca MG în județul Alba obținând certificarea importatorului MG Motor România pentru vânzări auto noi și reparații service.

Exclusiv Auto este o companie cu o experiență de peste 17 ani în domeniul auto din județele Constanța și Alba Iulia, experiență care ne-a ajutat să tratăm cu profesionalism fiecare marcă nou venită în portofoliul nostru.

Serviciile noastre sunt construite pe baza nevoilor diverse ale clienților. Indiferent de situație, identificăm întotdeauna opțiunile potrivite și ne consiliem clienții să aleagă cea mai bună soluție.

MG devine primul brand ce va fi parte integranta a celui mai mare proiect auto din Alba Iulia, un centru de retail auto Exclusiv Auto, ce va reuni într-un singur loc șase showroom-uri cu cele mai puternice branduri auto ale momentului.” – a declarat Andrei Marginean, Director Vanzari Exclusiv Auto Alba Iulia.

Toți cei intresați de modelele inovatoare ale mărcii MG sunt asteptați, pentru moment, in sediul nostru din Str A.I.Cuza nr 40, Alba Iulia.

Pentru mai multe informații:

Andrei Marginean – Director Vanzari MG Motor Alba Iulia

Exclusiv Auto Alba Iulia

Mobile: 0724.087.378

