(P) Ghid pentru a cumpăra un grătar electric

Să ai un grătar este minunat. Asta dacă nu plouă sau e prea cald sau prea rece sau grătarul ocupă tot spațiul din curte. De fapt, gândindu-ne mai bine, poate că investiția într-un grătar mare în aer liber nu este întotdeauna decizia potrivită. Din fericire, nu ai nevoie de un grătar greu, care ocupă spațiu, pentru a te bucura de un grătar bun. Aici intră în joc grătarul electric.

Ți-ai dorit vreodată să experimentezi cu preparatele la grătar sau ai căutat să îți extinzi priceperea de a găti, dar nu ai spațiul și condițiile necesare pentru a găti cu un grătar pe cărbune? Poate că este timpul să ne uităm la grătarele electrice.

Aceste alternative la grătare tradiționale vin în modele perfect adaptate pentru interior. Grătarele electrice sunt mai portabile decât omologii lor cu cărbune și sunt ușor de instalat și de curățat, ceea ce le face ideale pentru cei care locuiesc în apartamente sau alte spații mici. Cel mai mare dezavantaj pe care îl au este că nu îl poți duce în locuri de camping unde nu este prezentă alimentarea cu energie electrică. Așadar, asigură-te întotdeauna că există o sursă de energie electrică lângă tine pentru a opera un grătar electric.

Your browser does not support the video tag.

Așadar, grătarele electrice vin în toate formele și dimensiunile, deci cum să alegi? Iată care sunt cele mai importante lucruri de știut pentru a te ajuta să te decizi.

Cât de mult vrei să gătești

Acesta este cel mai important factor de luat în considerare înainte de a cumpăra un grătar electric, respectiv cât de multă mâncare poți găti dintr-o dată.

Deci, dacă gătești de obicei pentru o adunare mare de oameni, pentru care este nevoie de o cantitate mare de alimente, atunci cumpără un grătar electric mare, deoarece altul mai mic nu va funcționa pentru tine. Cu toate acestea, odată cu creșterea suprafeței de grătar, costul grătarului electric crește, de asemenea.

Gratii

Suprafețele de gătit ale unui grătar electric pe care gătești mâncarea se numesc gratii sau grătare propriu-zise. Un grătar ideal ar trebui să poată rezista la temperaturi ridicate fără a se deteriora. Prin urmare, alege unul care poate susține aceste temperaturi ridicate și în același timp poate radia căldura uniform pe toată suprafața, pentru a găti mai bine. Încearcă să găsești grătare care nu se lipesc, astfel încât să poți întoarce ușor mâncarea în timp ce gătești.

Grătarele din fontă sunt considerate a fi o alegere bună. Cu toate acestea, poți alege și grătare din oțel inoxidabil, deoarece acestea conduc și radiază mai bine căldura fără a se rugini.

Puterea

Puterea nominală a unui grătar electric indică câtă putere este necesară pentru a încălzi. Cu cât puterea este mai mare, cu atât grătarul se va încălzi și va găti mai rapid.

Grătarele electrice au o putere cuprinsă între 1200W și 2000W, dar prețul grătarului crește odată cu creșterea puterii sale. Așadar, încearcă să cumperi unul care să ofere temperaturi ridicate cu o putere mai mică.

Setări de control al temperaturii

Este foarte important să controlezi căldura dintr-un grătar electric pentru a găti alimentele corect. Deci, ori de câte ori cumperi un grătar electric, ia aminte de numărul de setări de control al temperaturii pe care le oferă.

Grătarele electrice vin cu 3, 4, 5 sau 6 setări de control al temperaturii, care asigură 3, 4, 5 sau respectiv 6 temperaturi de încălzire. Poți să o selectezi pe cea pe care o consideri potrivită pentru tine.

Îți recomandăm să cumperi un grătar electric cu un număr mare de setări de temperatură, deoarece îți va permite să gătești mai bine alimentele încălzindu-le la diferite temperaturi.

Termometru

Termometrul sau indicatorul de temperatură te va ajuta să fii conștient de temperatura în timp real a grătarului. Apoi poți decide dacă crești sau scazi temperatura pentru a găti mai bine mâncarea.

Astfel, având un termometru pe un grătar electric îți va permite să controlezi eficient căldura în interiorul grătarului. Îți recomandăm să incluzi întotdeauna această funcție în achiziția pe care o faci.

sursa foto: emag.ro