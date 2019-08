(P) Este Huawey P20 Pro smartphone-ul potrivit pentru tine? decide singur!

Cei de la Huawey sunt cunoscuți pentru smartphone-urile lor la prețuri foarte mici, cât și pentru camerele foto de o calitate impresionantă. Când Huawey P20 Pro a fost lansat în 2018, absolut toată atenția a fost concentrată asupra camerei foto. Acesta a venit dotat cu trei camere ce îi conferă un zoom impresionant, dar a venit de asemenea și cu o îmbunătățire a algoritmilor și a procesorului cu inteligență artificială, care au născut un mod de fotografie de noapte impresionant. În același an, puțin mai târziu, cei de la Huawey au lansat Huawey Mate 20 Pro, un smartphone în care aceștia garantează că au folosit cele mai bune piese și tehnologie disponibile. Din punct de vedere al fotografiei, cele două telefoane au același număr de camere pe spate cu aceleași caracteristici și aceeași cameră frontală de 24 de megapixeli. Dacă vă întrebați care sunt, totuși, diferențele dintre cele două telefoane, vă prezentăm mai jos o listă care să vă ajute să vă alegeți smartphone-ul potrivit pentru dumneavoastră:

1. Design-ul

Evident, cea mai vizibilă diferență între cele două telefoane constă în design-ul acestora. Camerele în cazul lui Huawey P20 Pro sunt poziționate vertical pe laterala telefonului, iar senzorul de amprentă este pozițonat în față pe noul home button. Huawey Mate 20 Pro are camerele poziționate în partea de mijloc sus împreună cu flash-ul, într-o formă de pătrat. Pentru Huawey Mate 20 Pro s-a renunțat la home button, senzorul de amprentă fiind direct pe ecran. Ambele telefoane au sticlă pe spate, dar în cazul lui Huawei Mate 20 Pro este texturată. În schimb, atât Huawey P20 Pro cât și Huawey Mate 20 Pro vin cu variante de culori fascinante, specifice celor de la Huawey.

2. Ecranul

Deși Huawey P20 Pro este mai subțire, mai ușor și puțin mai mare decât Huawey Mate 20 Pro, acesta are un display mai mic decât succesorul său. Acest lucru se datoarează faptului că Huawey Mate 20 are senzorul direct pe ecran și nu mai are acel home button, fapt ce le-a permis celor de la Huawey să ofere mult mai mult spațiu display-ului. De asemenea, ecranul, în cazul lui Huawey Mate 20 Pro este curbat și are o rezoluție mult mai mare. Atât Huawey P20 Pro cât și Mate 20 Pro au totuși un ecran de tip OLED cu 16 M de culori și acel breton care poate fi activat sau dezactivat.

3. Bateria și memoria telefonului

Din punct de vedere al bateriei, Huawey P20 Pro vine cu o baterie Li-ion de 4000 mAh, în timp ce Huawey Mate 20 Pro are o baterie Li-po de 4200 mAh. Ambele baterii au avantaje și dezavantaje, dar în principal Li-po sunt baterii flexibile care sunt folositoare în momentul în care este nevoie de o baterie cu o formă atipică și sunt de obicei mai scumpe din punct de vedere a costurilor de producție. Singura diferență între cele două telefoane, ca și memorie, și putem spune că este una destul de importantă, este reprezentată de faptul că Huawey P20 Pro nu vine cu slot de card.

Deși există diferențe vizibile între cele două modele de telefoane, Huawey P20 Pro nu se lasă mai prejos. Este un telefon cu caracteristici impresionante la un preț deloc neglijabil și poate fi smartphone-ul ideal pentru dumneavoastră în cazul in care căutați un telefon performant care să se încadreze în buget.

sursa foto: emag.ro