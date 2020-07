(P) Asus Vivobook, unul dintre cele mai bune laptopuri pentru telemuncă

În perioada de izolare din starea de urgență, unele dintre puținele produse care au cunoscut creșteri ale vânzărilor au fost laptopurile, pentru că foarte multă lume a fost nevoită să facă telemuncă. Cum cazurile de Covid-19 sunt în creștere de la zi la zi în România și se anunță o nouă stare de urgență, poate nu ar fi rău să te decizi de acum ce laptop vei cumpăra pentru a continua munca de acasă.

Unele companii nu au întrerupt munca de acasă nici după ce a fost ridicată starea de urgență, pentru că, surprinzător, a crescut productivitatea. În aceste condiții, companiile vor trebui să ia în calcul cumpărarea de laptopuri pentru angajații care vor lucra de acasă, înainte să se epuizeze din nou stocurile, la fel ca în primăvară.

E adevărat, aproape orice laptop Asus de pe piață din ziua de azi ar face treabă bună dacă e folosit doar la muncă de birou: trimis și primit mail-uri, redactare de documente, navigat pe Internet etc. Dar nu e același lucru, vorba aceea, să călătorești cu low-cost sau cu un jet privat.

Când vine vorba de muncă, cel mai important este ca laptopul să fie cât mai puternic, pentru fluiditate în operațiunile întreprinse pe el. Adică o autonomie bună (baterie puternică), un procesor potent și să fie cât mai ușor și compact posibil, pentru a fi mai ușor de transportat și manevrat.

Conform specialiștilor, unul dintre cele mai bune laptopuri de pe piață și unul dintre cel mai bine vândute în pandemie, în primăvară, a fost ASUS Vivobook S14.

Este un laptop cu un preț sub 1000 de euro. Ba chiar, în aceste momente, pe site-ul eMAG, este sub 3000 de lei versiunea cu procesor Intel Core i5. Vom vorbi aici, însă, despre cel cu procesor Intel Core i7 de patru nuclee și memorie RAM de 16 GB. Un laptop ultrasubțire și ușor, cu doar 1,2 kilograme și un profil de 14,8 milimetri, este unul dintre laptopurile cu ecran de 13 inchi cel mai ușor de transportat.

Cu un ecran aproape fără ramă, care se extinde din margine în margine, profitând la maximum de spațiul disponibil, laptopul Asus este un laptop ideal pentru muncă și consum de conținut multimedia. Are o tastatură ergonomică și retroiluminată pentru a putea munci și în locuri puțin iluminate și un sistem de sunet excelent pentru videoconferințe.

Are o conexiune rapidă la internet, grație Intel Wi-Fi 5 (802.11ac), care oferă conexiuni de mare viteză, transfer rapid de arhive mari și chat video foarte fluid.

În fine, tehnologia ASUS IceCool face să nu se încălzească, chiar dacă este folosit cu orele, încontinuu, ceea ce este posibil grație bateriei de polimeri de litiu care durează cu până la trei ori mai mult decât bateriile normale. Și se și încarcă rapid: ai 60% din capacitate în doar 49 de minute!

Un laptop, așadar, numai bun pentru munca de acasă sau, de ce nu, chiar de la birou.

sursa foto: emag.ro