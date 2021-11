Ovidiu Maier: “Este inadmisibil ce se întâmplă la Unirea! A ajuns Ocna Mureș mai tare ca Alba Iulia”

Antrenorul Marius “Papi” Popescu (52 de ani) atacă sâmbătă, 13 noiembrie, Cetatea Marii Uniri, cu echipa de tineri pe care o conduce. Primită în intersezon pe a treia scenă, Academia de Fotbal Viitorul Cluj este surpriza primelor 11 runde în Seria a 9-a, clasându-se pe poziția a 4-a, cu șanse reale de a accede în play-off.

Originar din Totoi, “Papi” Popescu a început fotbalul la CSȘ Alba Iulia, consacrându-se ca atacant al “șepcilor roșii”, de Universitatea Cluj legându-și cea mai mare parte a carierei. A jucat și pentru Unirea Alba Iulia, în primăvara anului 2002, plecând atunci în prima ligă la UTA Arad, înainte de colaborarea dintre Unirea Alba Iulia și Minaur Zlatna, ce a produs peste un an promovarea istorică a albaiulienilor pe prima scenă. “Normal că sunt atașat de Alba, acolo am crescut. Îmi amintesc că la 16 ani, după o selecție la Hunedoara, unde am fost alături de Răspopescu și Timar, am plecat la Cluj, la Universitatea”, a spus fostul atacant, cu 189 de meciuri și 35 de goluri în Divizia A.

Proiectul Academia de Fotbal Viitorul Cluj (președinte Alin Bănceu) are la bază susținerea financiară a patronului Răzvan Zăvăleanu, actualul administrator special al echipei Dinamo, după ce a mai administrat insolvența altor 3 formații, CFR Cluj, ASA Tg. Mureș și Gaz Metan Mediaș.

Viitorul Cluj are rezultate remarcabile la copii și juniori, iar vara trecută echipa Under 19 a ajuns campioană națională după ce a trecut în semifinale și finală de CSȘ Târgoviște și FC Argeș. Pe respectiva generație, la care se mai adaugă trei jucători mai în vârstă, Cebotari și Al. Roșca (n. 1998) și D. Roman (35 de ani), se bazează actuala formulă din al treilea eșalon, clujenii fiind obligați să respecte regula impusă de FRF (doar 3 jucători ce depășesc 23 de ani pe teren). De altfel, în linii mari, aceeași formulă evoluează la Liga Elitelor Under 19, având meci în play-off, duminică, pe teren propriu, cu Gaz Metan Mediaș.

“Este un pic de muncă! Cu același lot, copii din 2003 și 2004 jucăm la Liga Elitelor. Lucrez de 3 ani și jumătate cu ei, din 2018 când am plecat de la ASA Tg. Mureș, și pentru a crește am vrut continuitate la nivel de seniori. Se investesc sume importante și se văd rezultatele pe termen scurt, în 4 ani, am câștigat Liga de Nord-Vest la 16 ani, am devenit campioni naționali în vară la Under 19, am terminat pe locul 2 în Liga a 4-a, iar acum ne batem la podium în Liga a 3-a”, a spus Marius Popescu, ce l-a avut anul trecut elev și pe teiușeanul Vlad Domșa (ex-Unirea Alba Iulia), ce s-a transferat, alături de alți 4 colegi, la Gaz Metan Mediaș.

În partida tur, din a treia rundă, pe 10 septembrie, Viitorul Cluj s-a impus la limită, scor 1-0, iar sâmbătă vrea să dea lovitura pe “Cetate”, în compania ultimei clasate. “Eu îmi doresc mereu maximum din fiecare meci, așa va fi și la Alba Iulia, unde îmi propus să câștigăm. Primul duel direct a fost unul pe muchie de cuțit, iar după respectiva prestație mă miră că Unirea este atât de jos în clasament. Știu că au probleme, dar trebuie să își revină, să depășească aceste momente critice. Alba Iulia reprezintă ceva în fotbalul românesc, merită echipă mai sus. E păcat de tradiția fotbalistică și de oraș să ajungă în asemenea impas. Sper să continue”, a mai punctat jucătorul din Alba.

Foto: Academia de Fotbal Viitorul Cluj

