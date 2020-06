„Orice împotriva PSD” la Câmpeni: Candidatul USR la primăria orașului se retrage din cursă în favoarea liberalului Cristian Pașca

Într-o postare pe pagina proprie de pe o rețea de socializare, candidatul USR la primăria orașului Câmpeni, Sorin Nicolae Trif declară că se va retrage din viața politică, cu un gust amar și sperând ca electoratul din Câmpeni să-l susțină pe candidatul PNL, Cristian Pașca.

„Am înțeles multe în ultima perioada!!!.. Am înțeles, că, politic și electoral trebuie să te umilești în ultimul hal, astfel încât să convingi electoratul că tu vrei să faci ceva pentru comunitate… Am intrat într-o lupta politică, într-un hazard ideologic și politic pe care nici acum nu-l înțeleg, de ce ce am făcut-o, și pe care fără nicio pretenție, doar că o dorința personală, că locuitor al Orașului Câmpeni, am încercat să mă implic!!! De ce mizerie??? De ce promiscuitate în zona unor indivizi perverși, cu care trebuie, sau trebuia să mă umilesc politic, astfel încât să nu pot transmite anumite idei doctrinare politic, care puteau duce la transformarea în bine a unei societăți conduse de ani de zile, de oameni potrivnici ideilor de bine a cetățenilor care-și doresc binele lor și a societății în care trăiesc??? De ce???

Am intrat în politică cu capul sus, cu demnitate și decentă, și plec la fel, cu demnitate și decentă, rămânând cu un gust amar, pentru că am fost lucrat pe la spate de jigodii care în anii 1997 au cumpărat fabrici din România(vezi Fabrică de Tricotaje Câmpeni) și care acum se erijează în mari apărători ai drepturilor moților!!! Și mai fac și politică!!!!Mi-e silă și mi-e jenă!!! Mi-e rușine de rușinea lui(a lor)!!!

Este clar și evident că mă retrag din viață politică, dar doresc electoratului din Câmpeni să susțină ceea ce ar fi mai bine pentru comunitate…..Orice împotriva PSD!!! Asta că să nu mai vorbim de jegurile PLUS. Cristi Pasca, din partea mea, îți doresc Mult Succes!!!”, a scris Sorin Nicolae Trif pe facebook.