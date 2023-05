Ordonanța austerității: Prețurile de la raft s-ar putea schimba radical, în urma unei măsuri asupra lanțului de aprovizionare

Ce ar putea însemna impozitul progresiv pentru români: Explicațiile unui analist financiar român

Radu Georgescu, analist financiar, a explicat ce ar putea însemna pentru români trecerea la impozitul progresiv, dorită de către unii politicieni. Impozitul progresiv vine cu deduceri în sprijinul oamenilor în țări precum SUA și Germania, iar în România lucrurile ar sta cu totul altfel.

Cunoscutul analist Radu Georgescu a ridicat problema impozitului progresiv într-o postare pe Facebook. „Este bine să avem impozit progresiv în România? Unii spun că este bine, alții că nu este bine. Pe cine să crezi?”, și-a început el postarea.

A detaliat apoi și a explicat ce țări au ales acest tip de impozit și de ce. „Să începem. 1. Cine are impozit progresiv: Toate țările civilizate au un sistem de impozitare progresiv (US, UK, Germania etc). Toate. Cum se calculează impozitul progresiv: Toate impozitele progresive vin la pachet cu un sistem de deduceri fiscale. Ups. Ce naiba înseamnă sistem de deduceri fiscale?”, a continuat el, apoi a trecut la explicații.

„Explic sistemul de impozitare din America. În US impozitul pe venit este calculat de fiecare persoană care obține venituri din orice sursă (salarii, dobânzi bancare, dividende, chirii, vânzări de acțiuni etc). În fiecare an toate aceste persoane depun o declarație la fisc. Suma tuturor veniturilor reprezintă venitul brut total”, adaugă Georgescu.

Apoi, explică ce deduceri fiscale urmează pentru un salariat obișnuit din SUA, în cazul impozitului progresiv.

„Apoi se trec deducerile fiscale care se scad din venitul brut. Se acordă deduceri fiscale în funcție de vârstă, dacă ești căsătorit sau nu. Îți deduci cheltuielile cu dobânzile la credite. Îți deduci cheltuielile cu transportul și mașina. Îți deduci cheltuielile cu educația copiilor: școală, cursuri etc. Îți deduci abonamentele de sănătate și pensii. Îți deduci alte cheltuieli. În funcție de deduceri, este posibil că fiscul să-ți ramburseze o parte din bani”.

S-a referit apoi la sistemele de sănătate și pensii din țările unde există impozit progresiv. „Cum sunt sistemele de sănătate și cel de pensii din țările cu impozit progresiv. În US sistemele de sănătate și de pensii sunt majoritar private. Adică oamenii plătesc contribuțiile de sănătate și de pensii către spitale private și firme de asigurare private. Nu către stat. Ups. Dacă am trece la acest sistem, statul român ar intra în faliment în câteva luni. Aproape 30% din veniturile statului vin din contribuțiile pentru sănătate (CASS) și pensii (CAS). În țările nordice (Germania, Suedia etc) sistemul public oferă servicii performanțe la nivelul sistemului privat. Ups. Pentru acest lucru statul român ar trebui să construiască spitale «ca afară»”.

Pentru final, el și-a păstrat concluziile. „Concluzii: România nu poate avea un impozit progresiv «ca afară». Nu în următorii 20 de ani. Așa că, probabil, vom avea iar un sistem de impozitare progresiv arhaic. Ca în anii 90 când impozitarea progresivă se aplica doar salariilor, fără un sistem de deduceri fiscale. Dar acest sistem de impozitare ne va duce 30 de ani în urmă”, a conchis Radu Georgescu.