Ludovic Orban, despre obligativitatea măștii de protecție: „Are avizul Consiliului Legislativ. CCR nu s-a documentat”

Ludovic Orban este de părere că în OUG 192 „este o chichiță procedurală care nu poate fi invocată”, în urma declarației CRR prin care a spus că măsura obligativității putării măștii în spațiile publice ca fiind neconstituțională, arată DCNEWS.ro.



Ludovic Orban, fost premier în noiembrie 2020, când a fost emisă OUG 192/2020, susține că au fost îndeplinite procedurile legale în privința obținerii avizului din partea Consiliului Legislativ, mai mult decât atât, afirmă că CCR nu s-a documentat când a declarat măsura obligativității purtării măștii în spațiile publice ca neconstituțională.

”Noi am îndeplinit formalitatea. Dacă vă aduceți aminte, OUG a fost adoptată în ședința de guvern la care a fost prezent Klaus Iohannis, când eram în vârful valului doi al pandemiei, cu 10.000 de cazuri pe zi. Noi am trimis spre aviz. Am îndeplinit procedura legală de a solicita avizul din partea Consiliului Legislativ, și noi adoptam și sub rezerva punctului de vedere din partea Consiliului Legislativ. Iar avizul CL a fost favorabil”, ne-a explicat Ludovic Orban, în exclusivitate.

”Este o chichiță procedurală care nu poate fi invocată. Căci nu era vorba numai de purtatul măștii în aer liber. Era vorba și de învățământul online, de telemuncă, erau mai multe puncte reglementate prin intermediul Ordonanței respective. Noi eram, practic, în nevoia de a adopta cât mai rapid acest act normativ” afirmă fostul lider al PNL.

Mai mult decât atât, Orban susține că nu are de ce să își asume decizia pe care a luat-o CCR în această privință. ”Nu am ce să îmi asum, a fost adoptat un act normativ necesar în vârful pandemiei, pentru a apăra viața și sănătatea cetățenilor. Dacă CCR-ul se referă la chichițe procedurale asupra cărora nici măcar nu s-a documentat… Are avizul Consiliului Legislativ, a fost favorabil, când a fost cum s-a adoptat OUG, cum s-a publicat. Ei nu au cercetat aceste elemente, care din punctul meu de vedere ar fi arătat că, din punct de vedere procedural, noi am respectat prevederile”, ne-a mai spus Orban, care a adăugat că ”nerespectarea legii se sancționează, iar instituțiile abilitate și-au făcut datoria”, întrebat cu privire la amenzile care s-au dat în baza acestei Ordonanțe de Urgență.

Cîțu arată spre fostul lui șef

Preşedintele PNL, Florin Cîţu, a declarat, miercuri, că aşteaptă soluţii de la Guvern în contextul deciziei CCR privind portul măştii de protecţie.

”E o bună întrebare, cred că trebuie să o puneţi Guvernului care era atunci şi nu a respectat paşii legali. Era un alt premier, care astăzi dă lecţii, am văzut pe la televizor”, a spus Cîţu, întrebat cum justifică Executivul decizia CCR.

El a fost chestionat şi dacă a discutat cu juriştii PNL despre necesitatea unei reglementări suplimentare pentru evitarea eliminarea purtării măştii de protecţie în spaţiile publice.

„Nu. Aşteptăm de la Guvern soluţiile. Sunt sigur că decizia CCR va fi pusă în vigoare în 45 de zile”, a spus liderul PNL.

Rolul Consiliului Legislativ și pașii care trebuie făcuți în vederea obținerii avizului CL

Potrivit Art. 79 din Constituția României, Consiliul Legislativ este organ consultativ de specialitate al Parlamentului, care avizează proiectele de acte normative în vederea sistematizării, unificării şi coordonării întregii legislaţii. Acesta ţine evidenţa oficială a legislaţiei României.

Obligativitatea obținerii avizului Consiliului Legislativ este prevăzută și de art. 9 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ”(1) În cazurile prevăzute de lege, în faza de elaborare a proiectelor de acte normative inițiatorul trebuie să solicite avizul autorităților interesate în aplicarea acestora, în funcție de obiectul reglementării. (2) După elaborarea lor și încheierea procedurii de avizare prevăzute la alin. (1), proiectele de legi, propunerile legislative, precum și proiectele de ordonanțe și de hotărâri cu caracter normativ ale Guvernului se supun în mod obligatoriu avizării Consiliului Legislativ.”