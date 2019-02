Obiectivul Unirii Alba Iulia în primăvară: mai multe puncte decât în tur, după plecări masive din efectiv și întinerirea forțată a lotului

Frământată de problemele financiare și de plecările masive din efectiv, Unirea Alba Iulia trece printr-o perioadă delicată în această perioadă. “Alb-negrii” au început stagiunea cu gândul la promovarea în Liga a 2-a, însă iernează abia pe poziția a 9-a a Seriei a 4-a, iar în primăvară, cu siguranță obiectivul tinerei garnituri pregătite de Adrian Bicheși va fi securizarea menținerii în Liga a 3-a, la adăpostul zestrei de 19 puncte.

*10 plecări

Zece jucători au părăsit gruparea din Cetatea Marii Uniri în intersezon: R. Ivan (UTA Arad), S. Mureșan și Căt. Suciu (Industria Galda), P. Păcurar și Vitinha (Metalurgistul Cugir), F. Morar, Cl. Marcu, L. Dan și Goguța (CS Ocna Mureș), Cl. Oara (CSU Alba Iulia), iar în acest moment Unirea Alba Iulia are în efectiv doar 7 seniori (Potopea, I. Grozav, Selagea, Al. Giurgiu, Cr. Păcurar și nou-venitul Mazilu), în jurul căruia încearcă să se reconstruiască. În plus fundașul Eduard Szabo (născut în 2004) este curtat insistent de “U” Cluj, însă albaiulienii speră să-l convingă să mai rămână la Unirea, în ciuda propunerii tentante. Talentatul apărător a câștigat în aprilie anul trecut selecția “Performanța are viitor” de sub Drăgana (alături de Marian Buruiană – Metalurgistul Cugir) și a fost titular în echipa uniristă pregătită de Gică Bran, campioană județeană la juniori C, prezentă la etapa de zonă de la Arad. “Principalul nostru obiectiv este să adunăm mai multe puncte decât în turul campionatului, dar în același timp gândurile se îndreaptă spre numeroșii jucători tineri pe care îi avem la dispoziție, să lucrăm, să le creștem valoarea, să-i lansăm în fotbalul mare”, a spus antrenorul Adrian Bicheși într-o emisiune la Radio Unirea FM.

Invincibili în partidele de verificare (2-1 cu ACS Șirineasa și 3-1 cu Hermannstadt II), uniriștii mai au în program alte cinci jocuri test, după cum urmează: CS Zlatna (sâmbătă, la ora 11.00, la Oarda de Jos), CNS Cetate Deva (miercuri, 13 februarie, acasă), Sportul Petrești (deplasare, 16 februarie), Unirea Ungheni (locul trei, Liga a 4-a Mureș, în 20 februarie) și CSU Alba Iulia (la Vințu de Jos, în 23 februarie). Noutățile din efectiv sunt vâlcenii D. Vlădoi (17 ani) – portar (Chimia 2012 Rm. Vâlcea) și D. Mazilu (25 de ani) – fundaș dreapta de la Cozia Călimănești. În același context, divizionara terță încearcă în această perioadă să stingă din datoriile către jucători, să plătească o parte din salariile neachitate.