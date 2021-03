Oana Badea anunță planuri mari pentru Municipiul Aiud: Transport public ecologic, piste pentru biciclete și creșterea spațiului verde, în vederea autorităților locale

Oana Badea, primarul Municipiului Aiud a discutat în cadrul unei emisiuni la Radio Unirea FM, referitor planurile administrației locale pentru anul 2021 în ceea ce privește investițiile la nivel municipal.

Bugetul Municipiului Aiud este într-o situație fericită pentru 2021 și asta pentru că am avut o opțiune clară încă din 2016. Am constatat că resursele bugetare nu vor fi substanțiale decât dacă vom accesa finanțări europene, am făcut un exercițiu de forță în acest sens, am pus Municipiul Aiud pe harta premianților în privința proiectelor cu finanțare europeană, din 2016 până în 2020 am accesat zece finanțări europene consistente. Nu proiecțele, ci proiecte mari care țin de anvergura schimbărilor la nivel de municipiu.

„Unul din elementele cheie pe care le-am identificat este să transformi dintr-un dezavantaj o oportunitate. Toată lumea știe că nu s-au așezat investitori la nivelul Municipiului Aiud încât să devină o zonă industrială așa cum o știam în vremuri cu fosta fabrică metalurgică, și atunci m-am gândit că această componentă non-poluantă trebuie valorificată într-o opțiune de a deveni un oraș verde.

Multe din proiectele obținute au această componentă. Transport public ecologic, spre exemplu, este un proiect foarte mare, un proiect în derulare, un proiect care va permite inclusiv crearea de locuri de muncă la nivelul Municipiului Aiud. E o demonstrație foarte clară că fondurile europene, indirect, creează oportunități pentru apariția locurilor de muncă pe care toată lumea le blamează.

O companie de transport la nivelul Municipiului Aiud este o opțiune pe care o avem pentru că am obținut această finanțare europeană, pentru că vom avea un depou, pentru că vom avea 16 mijloace de transport electrice, pentru că vom avea stații de încărcare la nivelul municipiului, atât la depou pentru acestea, dar și pe raza Municipiului Aiud.

Prin acest proiect vom genera opt kilometri de pistă de biciclete la care vom adăuga peste șapte kilometri de pistă de biciclete prin proiectul Transalpina de Apuseni, deci, în Municipiul Aiud, din nimic, vei avea cel puțin 15 kilometri de piste de biciclete.

Încurajăm această opțiune, transport ecologic, și prin modificări pe care le vom face la nivelul taxelor și impozitelor. Chiar și achiziționarea de mașini care să fie non-poluante este o opțiune pentru noi.

Până la urmă, un dezavantaj vrem să îl transformăm în dezavantaj. Aiudul poate fi locul în care vrei să locuiești cu familia pentru că nu este poluat, mijloacele de transport sunt moderne și non-poluante, pentru că avem și componentele de creșterea spațiului verde, adică este un atu al nostru pe care trebuie să îl valorificăm la maximum.

O să urmăm procedurile legale, acum, în Consiliul Local intrăm pentru a obține votul de oportunitate, urmând procedurile legale pentru a înființa acest serviciu public pentru transportul public local și cu restul mergem înainte prin proiecte.

Deci, sunt două demersuri care merg în paralel, proiectul are termenul său de finalizare, 2023, dar noi, în vara aceasta pornim licitația pentru achiziția mijloacelor de transport și pornim procedura pentru restul elementelor din proiect” a spus Oana Badea la Radio Unirea FM.