Oana Badea: Aiudul merge înainte

Mulți dintre dumneavoastră, atunci când auziți de municipiul Aiud, vă gândiți la vechea noastră Cetate, la penitenciarul care a funcționat ca temniță comunistă de temut sau la frumusețile naturale din jurul Aiudului. Astăzi vă prezentăm puțin și din viața comunității de aici.

Aiudul se reînnoiește. Din 2016 până în prezent executivul local a atras fonduri europene în valoare de peste 80 de milioane de lei prin 9 proiecte. Au fost reabilitate și modernizate peste 20 de străzi. În prezent se lucrează pentru modernizarea altor 8 străzi. Am construit un pod în Gârbova de Jos. Am edificat adăpostul pentru câini. Se lucrează la extinderea rețelelor de apă și canalizare din Aiud, Aiudul de Sus, Ciumbrud și Sâncrai. Am recepționat, cu 5 luni mai devreme, lucrarea de introducere a apei potabile în Măgina. Cu o finanțare europeană de 10 milioane de euro vom achiziționa autobuze electrice și vom construi piste de biciclete. Spitalul din Aiud nu a avut un computer tomograf niciodată, acum are, iar modernizarea secțiilor este în continuă desfășurare. Vom construi un centru de zi pentru vârstnici printr-un proiect cu finanțare europeană. Suntem eligibili pentru construirea, de către Compania Naționala de Investiții, a unei baze sportive cu teren sintetic de dimensiuni mari, teren sintetic mic, cu nocturnă, tribune și parcări. Relația cu administrației cu cetățenii se digitalizează printr-un proiect cu finanțare europeană. Suprafața de spații verzi crește prin amenajarea a două noi parcuri. Și enumerarea poate continua. Ideea este că Aiudului i se conturează o nouă față.

Aiudul trăiește. Prin evenimentele culturale pe care le desfășurăm aici. Am avut și vom avea evenimente culturale organizate sub Înaltul Patronaj al Președintelui României (Tabăra Interetnică de Artă Contemporană sau Expoziția „Imaginile diversității”), evenimente organizate prin excelenta colaborare dintre Fundația Inter-Art și Centrul Cultural „Liviu Rebreanu”. Nu întâmplător anul trecut am câștigat premiul Galei Asociației Municipiilor din România privind Promovarea culturală, turistică și sportivă. Am semnat acordul de parteneriat cu Consiliul Județean Alba pentru edificarea Centrului Multicultural de Interes Județean la Aiud. Aiudul trăiește prin asociațiile care activează aici, prin balurile caritabile organizate de către acestea și de pe urma cărora sunt ajutate atâtea cauze sociale, sau prin numeroasele acțiuni caritabile pe care acestea le organizează. Aiudul trăiește prin oamenii de aici. Fie ei antreprenori, sportivi, profesori, medici, agricultori sau orice altceva. Suntem o comunitate mică, dar unită.

Aiudul privește înainte. Avem viziunea unui mic municipiu transilvănean, devenit atracție turistică, cu o bogată istorie culturală bine pusă în valoare, cu un transport public ecologic, cu piste de biciclete, cu spații verzi suficiente pentru cetățeni, cu un șomaj mic sau inexistent și cu cel puțin o bază sportivă modernă. Un municipiu tot mai digitalizat, care să îmbrace încet-încet straie de smart city. Un oraș în care calitatea vieții să atingă standarde europene. Așa cum ați observat, muncim pentru a ne atinge visele și avem o comunitate alături de care să punem umărul la crearea unui municipiu prosper.

Primarul municipiului Aiud,

Iulia Adriana Oana Badea