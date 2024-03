O tânără din Alba, artist al sprâncenelor: Recomandări și trucuri de frumusețe de la Andreea Degan, Royal Artist microblading

Femeia modernă vrea să economisească timp, să arate mereu impecabil, iar printre trucurile de frumusețe din ce în ce mai utilizate, este și această tehnică de pigmentare a sprâncenelor. Am discutat despre tehnica microblading, precum și despre alte proceduri de înfrumusețare, cu Andreea Degan, deținătoarea titlului de Royal Artist în tehnica microblading.

Andreea Degan, talentata albaiuliancă, specialist în tehnica microblading, a împărtășit cu ascultătoarele radio Unirea FM, trucuri și recomandări în ceea ce privește frumusețea naturală a unei persoane, cu ajutorul acestei tehnici.

Am aflat secretele din spatele unei fizionomii armonioase, cum ne înfrumusețăm și cum dăm o expresie a feței cu ajutorul sprâncenelor.

Andreea Degan spune că sprâncenele reprezintă 80% din fizionomia persoanei, iar forma lor este foarte importantă.

Micropigmentarea nu este ceva inventat în epoca modernă, ea se practică de sute de ani, a fost creată în Japonia și de acolo a fost adusă și în Europa.

Ce se poartă în 2024 când vorbim de sprâncene

”O parte dintre clientele pe care le am eu, vin cu sprâncene pensate excesiv, tocmai din pricina trendului din trecut când se pensau foarte subțire.

Acum, se poartă sprâncenele expresive, cu un aspect cât mai natural, voluminoase, pentru a ne pune în evidență expresia feței.

Înainte de a începe ședința, ascult doleanțele clientelor și încerc să le îndeplinesc dorințele, însă vin cu recomandarile de specialitate. Clientele mele au încredere în ce le recomand, în funcție de structura osoasă și a fizionomiei lor. Consider că am dobândit această calitate de specialist.”

Microbladingul este ca un fel de tatuaj executat cu pigmenți organici, iar pigmentul și bineînțeles tehnica, fac diferența dintre un tatuaj obișnuit, care se șterge mult mai greu și microblading.

Cum se realizează o ședință de microblading

Microbladingul este o tehnică manuală și presupune crearea unor fire de sprânceană care imită firele naturale, culoarea părului din sprânceană și direcția creșterii firelor. Contează, după spusele Andreei, presiunea pe care o aplici când lucrezi, calitatea pigmenților și bineînțeles experiența celui care realizează tehnica.

Este o tehnică ce implică foarte multă atenție, durează aproximativ 2 ore și are un cost care nu este nici mic, nici mare după cum spune Andreea Degan, dar merită pentru că sprâncenele arată tot timpul foarte bine, economisești banii de vopsit, te pensezi mult mi rar. nu se șterg cum se întâmplă cu alte produse de colorare dacă mergi la piscină sau te expui la soare.

”Țin cont și de tipul de ten. La un ten normal, uscat, rezultatul durează 2-3 ani, la un ten gras pigmentul este eliminat mai repede iar durata de viață este mai scurtă. Folosesc anestezie locală, un lichid care amorțește ușor pielea și nu se mai simte disconfortul. Pigmentul intră doar în primul strat de piele și durează între 1 și 2-3 ani, în funcție de tipul de ten.”

Întrebată dacă există anumite contraindicații, Andreea spune că nu au fost probleme legate de alergii, deoarece pigmenții folosiți sunt organici 100%.

Nu recomandă procedura femeilor însărcinate, celor care alăptează și cere acordul medicilor în cazul pacienților care urmează tratamente de chimioterapie.

Dup finalizarea procedurii, este necesară și o îngrijire: clientele trebuie să se spele cu atenție și să aplice o cremă cu unt de shea și vitamine pe care le-o oferă și să se comporte cu atenție câteva zile, maxim două săptămâni, până în momentul în care crustele formate cad.

Ce experiență are Andreea Degan

Primul curs de microblading l-a urmat în 2024, iar de atunci s-a specializat constant.

”Am intrat în contact cu Ana Oprea, cu ea am făcut și ultimul curs, de aprofundare a tehnicii, am obținut titlul de Royal Artist. Am fost plecată în Egipt și Kuweit, iar experiența acumulată e cea mai mare realizare, mai mare decât diplomele obținute.”

Alături de Ana Oprea și alți specialiști în domeniu, a participat la un maraton organizat în Alba Iulia, pentru persoanele care au pierdut, datorită chimioterapiei, sprâncenele. În cadrul maratonului, au oferit proceduri gratuite persoanelor care suferă de cancer. Andreea oferă și acum această procedură gratuită, la cerere, însă așteaptă acceptul medicului pentru fiecare caz în parte.

Întrebată cine sunt clientele ei, Andreea spune că vârsta lor este cuprinsă între 16 și 80 de ani și că uneori și bărbații apelează la această procedură, în special când se confruntă cu un aspect neplăcut al sprâncenelor, datorită golurilor.

Andreea este și trainer pentru persoanele care vor să învețe laminarea genelor și a sprâncenelor. Laminarea este un truc ce oferă un aspect natural, pare că ai gene rimelate zi de zi. Laminarea are un preț accesibil și își menține efectul timp de 4-6 săptămâni.

Cum vede Andreea Degan viitorul micropigmentării

”În acest domeniu este o luptă pentru a ajunge la un rezultat care să imite foarte, foarte bine sprânceana naturală, aici nu există trenduri, pentru că noi urmăm naturalul. Din punctul meu de vedere, frumusețea naturală este cea mai apreciată.”

