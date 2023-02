O singură instanță din Alba are posturile de judecător ocupate în totalitate: Fluctuaţie de personal în 2022

Românii au cheltuit sume record pe vacanțe, anul trecut. Topul celor mai căutate destinații

Românii par atinşi de fenomenul global al „călătoriilor de răzbunare”. Mai exact anul trecut, după pandemie, şi au luat revanşa pentru cât au stat în ţară din cauza restricţiilor. Aşa se face că au cheltuit o sumă record pentru vacanţele în străinătate: 7 miliarde de euro. Mulţi tineri îşi petrec mai mult timp în concediu decât acasă.

Românii au cheltuit mai mult ca niciodată pe călătorii, potrivit datelor de la Banca Naţională. În 2019, an etalon pentru turismul local şi mondial deopotrivă, românii au lăsat în străinătate 5,3 miliarde euro. În 2020, în plină pandemie, abia dacă s-au cheltuit 2,6 miliarde euro, cele mai multe călătorii fiind cele absolut necesare şi de business. în 2021, s-a ajuns la 4,4 miliarde de euro. Anul trecut însă, românii au cheltuit în vacanţele din alte ţări mai mult decât în 2019, peste 7 miliarde de euro, cât 2020 şi 2021 la un loc. E adevărat însă şi preţurile sunt mai mari decât altă dată.

Gabriel este programator, iar în timpul pandemiei s-a hotărât să lucreze din afara ţării, în destinaţii unde după program să poată face surf. Iar călătoriile au devenit un stil de viaţă. Acum este în Bali. „Au urmat perioade de work and travel în diferite locaţii de pe mapamond, locaţii din Asia, Europa şi America de Nord şi cred că apogeul a fost atins în anul 2022, când am călătorit în jur de 5 luni de zile”, a declarat Gabriel. Şi Nino abia a reuşit să iasă din ţară în pandemie, dar a recumperat din plin anul trecut. „În 2022 mi-am luat revanşa şi am călătorit foarte mult. Adunat, nu cred că am stat o lună în România. Am fost în 12 ţări, dintre care 7 noi pentru mine şi în două croaziere, iar în 2023 voi călători şi mai mult. Deja am 9 ţări la activ”, a declarat Nino, ghid turistic.

Agenţiile de turism spun că după eliminarea restricţiilor, vânzările au înregistrat creşteri spectaculoase. „Am avut şi mai multe călătorii şi mai mulţi bani cheltuiţi, atât prin volume, cât şi prin numărul de călătorii per pasager. Pentru că au fost oferte bune, oamenii şi-au permis să călătorească mai mult, au avut şi ceva bani strânşi, însă din partea a doua a anului s-a văzut efectul inflaţiei şi a creşterilor de preţ”, a declarat Claudia Tocilă – manager marketing agenţie online.

„Printre ele mai căutate ţări în 2022 trebuie să amintesc Spania, Italia, Elveţia, Franţa. De asemenea, dacă am ales să ieşim din afara graniţelor Europei, mulţi turişti au ales israel, iordania şi ceva destinaţii mai îndepărtate, cum ar fi cele exotice”, a declarat Cosmin Vasile – manager agenţie turism. În timp ce noi lăsăm miliarde în alte ţări, în România intră mult mai puţini bani. În 2022, ne-au vizitat 1,5 milioane de turişti, care au cheltuit sub un miliard de euro.

sursa: antena3.ro