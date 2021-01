O poștăriță din Alba duce mai departe tradiția familiei: „Mereu întâlnești oameni care te așteptă cu drag să-și spună bucuriile și necazurile”

Când sunt mici copiii visează sa fie doctori, artiști, pompieri, fotbaliști. Unii chiar au talent încă de mici, alții au înclinații sau pasiuni. Anamaria, a fost mereu ajutorul mamei și ea la rândul ei, factor poștal, pensionată.

Putem spune ca este o moștenire, o tradiție dusă mai departe de a doua generație. Anamaria, lucrează din 2014 la oficiul poștal din Municipiul Aiud și este ca un balsam pentru sufletul celor, care nu au fost „cuceriți” de tehnologie. Nu, nu printre tineri, dar este o categorie de vârstă unde da! Ea, cu zâmbetul compensează acele zile, când nici scrisoare nu le duce, nici pensia.

,, Am moștenit de la mama această meserie, care îmi aduce și acum doar bucurii. Lucrând alături de ea am mai multă vechime. De mică, mama mă lua cu ea pe teren și asa am început să prind drag de acestă meserie. Mama mea, Gheorghina Rusu, a lucrat 28 de ani la oficiul poștal și tot de aici s-a și pensionat.

Nici o zi nu este la fel! Mereu întâlnești oameni care te așteptă cu drag să-și spună bucuriile și necazurile, iar la sfârșit mereu discuțiile se termină cu o vorba bună, încurajatoare și ,,La revedere,, „Pe mâine ”. Îmi place să comunic cu omenii în loc sa stau într-un birou 8 ore plictisindu-mă și așteptând să treacă timpul mai repede să plec acasă. Eu mă bucur de toate anotimpurile din an la maxim.Cand plouă, ninge si bate vântul majoritatea oamenilor stau în casa, eu merg cu drag la lucru știind că poate azi am făcut pe cineva bucuros, ori măcar să zâmbească.

Cunosc aproape toți locuitorii din oraș, de la mic la mare și sunt bucuroasă când cineva ma salută cu drag și îmi zâmbește. Îmi dă curaj și încredere în mine. La sfârșitul zilei după zeci de kilometri parcurși și uneori plouată și înfrugurată ma întorc cu drag și cu zâmbetul pe buzela familia mea care mă așteptă cu drag. Îmi iubesc familia și asta ma ajuta enorm sa reușesc în viața. Este o meserie frumosa, care aduce multe satisfacții și care o recomand cu drag”, spune Anamaria.

Anamaria, este o persoana veselă, plină de energie, așteptată cu drag de toți locuitorii din Municipiul Aiud. Deci când o vedeți pe Anamaria și orice factor poștal din orașul vostru, zâmbiți ca nu costă nimic și poate mâine o sa va aducă o veste buna!