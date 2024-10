O nouă victorie pentru Alba Iulia: 8 medalii obținute la Campionatul Național de Arc Istoric la proba sportivă 3D

În perioada 05-06 octombrie 2024, la Băile Figa, județul Bistrița-Năsăud, s-a desfășurat Campionatul Național de Arc Istoric la proba sportivă 3D.

Campionatul Național a fost organizat cu profesionalism de Clubul Sportiv Rangers of The North sub egida Federației Române de Arc Istoric și a fost un adevărat succes fiind prezenți cei mai buni arcași din România.

Arcașii clubului CSM Unirea au obținut rezultate remarcabile obținând 8 medalii – cinci de aur, două de argint și o medalie de bronz.

Cei 12 arcași ai clubului nostru care au reprezentat cu cinste Municipiul Alba Iulia au obținut următoarele rezultate:

• Bantea Vlad, locul 1 și Campion Național la divizia BB, categoria de vârstă young adult 18-20 de ani;

• Florea Mihai Septimiu, locul 1 și Campion Național la divizia PBHB, categoria de vârstă adult 21-55 de ani;

• Rusan Paul Victor, locul 1 și Campion Național la divizia BB, categoria de vârstă mini sub 15 ani;

• Szabo Csaba, locul 1 și Campion Național la divizia PBHB, categoria de vârstă veteran de peste 55 de ani;

• Sîrbu Maria Elena, locul 1 și Campion Național la divizia TR RB, categoria de vârstă mini sub 15 ani;

• Sîrbu Maria, locul 2 și Vicecampion Național la divizia TR RB, categoria de vârstă adult;

• Orian Mihaela, locul 3 și medalia de bronz la divizia TR RB, categoria de vârstă adult;

• Ladanyi Arpad Csaba, locul 3 și medalia de bronz la divizia PBHB, categoria de vârstă adult;

Au obținut rezultate bune și au reprezentat cu cinste orașul nostru:

• Sîrbu Alexandru Daniel, locul 4 la divizia BHR, categoria de vârstă adult;

• Crețu Marius Dumitru, locul 6 la divizia PBHB, categoria de vârstă adult;

• Rusan Alexandru, locul 11 la divizia PBHB, categoria de vârstă adult;

• Orian Daniel, locul 7 la divizia BB, categoria de vârstă adult.

Felicitări arcașilor noștri pentru rezultatele excelente și pentru că au adus mândrie și onoare Municipiului Alba Iulia!

Un mare „Mulțumim” organizatorilor de la Rangers of The North pentru munca extraordinară depusă în organizarea acestor campionate naționale! Transmit reprezentanții CSM Unirea Alba Iulia – Sagittarii.

