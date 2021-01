O nouă posibilitate de a intra în legalitate în cazul construirii fără autorizație: Cum puteți obține un certificat de atestare

Legislația în ceea ce privește construcțiile a suferit modificări numeroase în 2020. Printre altele, cei care au construit fără autorizație au acum o nouă posibilitate de a intra în legalitate.

În esență, în anul încheiat recent, Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii a fost modificată, printre altele, în sensul prevederii exprese a unei posibilități suplimentare în care cei care au construit fără autorizare de construire să poată intra în legalitate.

Concret, cei care au construit fără autorizație de construire pot obține un certificat de atestare/ adeverință privind edificarea unei construcții (care le-ar permite și înscrierea în Cartea Funciară a imobilului).

Pentru a putea obține un astfel de certificat/ adeverință, este necesară îndeplinirea unei serii de condiții, printre care și imposibilitatea de a mai primi sancțiuni, deoarece s-a împlinit termenul de prescripție, dar și efectuarea unei expertize tehnice, prin care se constată că au fost respectate cerințele fundamentale aplicabile privind calitatea în construcții.

Amenda pentru lipsa autorizației de construire se poate da în trei ani de la finalizarea construcției

După cum a stabilit Înalta Curte de Casație și Justiție în 2020, termenul de trei ani pentru a amenda o persoană care n-are autorizație de construire curge de la momentul terminării efective a construcției.

Termenul de trei ani pentru aplicarea amenzilor cuprinse între 1.000 și 100.000 de lei este stabilit de Legea autorizațiilor de construire, nu de Ordonanța 2/2001 a contravențiilor, care stabilește un termen general de doar șase luni.

Sursa: avocatnet.ro