O nouă creșă în Municipiul Alba Iulia, în locul Școlii generale nr. 4, din Partoș. Retragerea imobilului din administrarea IȘJ Alba, pe masa consilierilor locali

În cadrul ședinței Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia din data de 22 decembrie, a fost înaintat spre aprobare un proiect de hotărâre privind retragerea Școlii generale nr. 4, din cartierul Partoș, din administrarea Inspectoratului Școlar Județean Alba pentru amenajarea unei noi creșe.

„Având în vedere că la nivelul Municipiului Alba Iulia sunt înregistrate foarte multe solicitări pentru înscrierea copiilor la creșe și ținând cont de faptul că, în prezent, instituțiile deja existente nu reușesc să satisfacă toate aceste solicitări, considerăm necesară și oportună amenajarea in cartierul Partos din Alba Iulia a unei creșe, in clădirea fostei Scoli cu clasele I-IV situata în Alba Iulia, str. Liliacului nr2.

Menționăm că, in acest moment clădirea se gaseste in administrarea Inspectoratului Școlar Județean Alba, cu funcțiunea, depozit de carte. In acest sens este necesar sa retragem acest drept Inspectoratului Școlar si sa facem demersurile necesare pentru implementarea unui proiect avand ca obiect amenajarea unei crese pentru copiii din zona”, este precizat în raportul de specialitate.

FOTO: arhivă