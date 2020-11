O echipă de cercetători români lansează un nou test pentru detectarea rapidă a COVID-19 în 15 minute

Echipa de cercetători români a companiei DDS Diagnostic a creat și scos pe piață un nou produs, testul rapid imunocromatografic Covid-19 Antigen, un test calitativ pentru detectarea antigenului SARS-CoV-2, în probe de tampon nazofaringian. Testul indică infecția la persoane simptomatice cât și asimptomatice, este ușor de utilizat și oferă rezultate precise, în maxim 15 minute. Studiile clinice efectuate deja de compania producătoare au relevat performanțe similare cu metoda de referință RT-PCR.

Testul rapid COVID-19 Antigen, dezvoltat și produs de compania 100% românească DDS Diagnostic, este un test imunocromatografic calitativ pentru detectarea antigenelor SARS-CoV-2 în probe de tampon nazofaringian. Acest produs poate fi folosit încă din primele zile de la infectare, motiv pentru care este de mare ajutor în identificarea și monitorizarea eficientă a pacienților suspectați a fi infectați, susținând astfel demersul cadrelor medicale de limitare a efectelor pandemiei. Spre deosebire de testul pentru detectarea anticorpilor, acest test evidențiază antigenele de pe suprafața virusului și de aceea este recomandat pentru identificarea persoanele infectate și care pot fi surse de infecție, la rândul lor, în cazul în care nu sunt carantinate. Este un test rapid foarte eficient pentru screeningul de masă putând limita semnificativ cazurilor noi de infecții.

Trusa de diagnostic COVID-19 Antigen este foarte ușor de utilizat având incluse – un bețisor de plastic cu tampon textil pentru recoltare, un flacon cu soluție cu rol de mediu de eluare și picurător și caseta cu testul pentru antigene. Proba recoltată este introdusă în soluția din flacon și cu ajutorul picuratorului se depune în fereastra specială pentru probă. Dacă virusul este prezent, există antigene SARS-CoV-2 și va apărea o linie colorată în regiunea marcată cu litera T și o altă linie în regiunea marcată cu litera C, în acest caz testul fiind pozitiv. Dacă proba nu conține antigene de SARS-CoV-2, va apărea doar linia din regiunea marcată cu litera C, în acest caz testul fiind negativ. Este obligatoriu să apară linia colorată din dreptul literei C, indiferent dacă testul este pozitiv sau negativ, pentru validarea testului.

DDS Diagnostic este prima companie din România care produce acest tip de test, fiind deja disponibil pentru achiziționare de către pacienți, cadre medicale și unități specializate în testarea COVID-19. Totodată testul este foarte util pentru medicii de medicina muncii, pentru testarea periodică a persoanelor angajate.

Echipa de experți din cadrul departamentului de cercetare-dezvoltare a DDS Diagnostic a creat mai multe produse cu aplicabilitate pe scară largă în situația actuală deloc roz a pandemiei, în scopul eficientizării semnificative a testării rapide. Pe lângă Covid-19 Antigen, producătorul de teste rapide a mai lansat de curând trusele de testare IgG/IgM cu kit de verificare inclus, care elimină semnificativ rezultatele fals pozitive şi negative, îmbunătățind mult precizia rezultatelor. În perioada următoare, DDS urmează să scoată pe piață testele rapide mixte Combo Antigen Influenza / COVID-19 pentru diagnosticul diferențial gripa / SARS-COV-2, un singur test cu două rezultate în același timp, de mare ajutor pentru pacient și medic în identificarea precisă a tipului de infecție virală.