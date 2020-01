O aplicație creată într-un județ vecin cu Alba, pe cale de a deveni un Waze al parcărilor din România: Cum poți share-ui și folosi parcările distribuite pentru fluidizarea traficului

yeParking este prima aplicație de parksharing și furnizor IT de soluții pentru eficientizarea spațiilor de parcare. Obiectivele yeParking pe termen scurt sunt legate de creșterea ratei de utilizare a aplicației în Cluj-Napoca, extinderea aplicației în celelalte orașe mari din România și înrolarea primelor clădiri de birouri și zone rezidențiale închise în soluția business to business.

yeParking funcționează pentru moment în Cluj-Napoca, cu peste 5000 de utilizatori, oferind șoferilor posibilitatea să cedeze temporar, pentru minute sau ore, locul de parcare pe care îl au, către comunitate, optimizând astfel traficul și timpii de căutare a unui loc de parcare.

Echipa anunță o primă rundă de finanțare, în parteneriat cu Roca X, urmând ca întregul capital să fie utilizat pentru accelerarea creșterii companiei.

„Interesul Roca X vine ca o confirmare că produsul nostru rezolvă o problemă reală, cu potențial maxim. Planurile de dezvoltare sunt foarte ambițioase și avizează treptat atât orașele mari din România, cât și extinderea în regiune, cu soluția de retail destinată utilizatorilor, care pot contribui la fluidiziarea traficului share-uind și folosind parcările distribuite, dar și dezvoltarea soluției business to business. Suntem încrezători că fondurile obținute ne vor ajuta să accelerăm și mai mult dezvoltarea”, afirmă Mihai Lodoaba, administrator Digital Republic și co-fondator yeParking.

„yeParking e o soluție smart pentru o problemă presantă a orașelor mari, unde să găsești un loc de parcare devine tot mai dificil, spre imposibil. De aceea suntem încrezători în potențialul aplicației să câștige popularitate în timp record și credem că va deveni cât de curând un Waze al parcărilor, instalat pe toate telefoanele șoferilor din România și nu numai. Ideea din spate e simplă, beneficiile sunt fantastice, motiv pentru care am decis să completâm investiția directă oferindu-ne susținerea și în dezvoltarea zonei business to business a platformei, prin implementarea ei ca metodă de plată în GoToParking, la aeroportul internațional Avram Iancu din Cluj”, a declarat Alexandru Bogdan, Investment Manager ROCA X.

Implementarea de soluții rapide, automatizate de plată este unul din beneficiile pe care yeParking le poate aduce operatorilor de parcări de business și/sau retail parkings, degrevându-i pe aceștia de nevoia dezvoltării unor soluții proprietare și de promovare a acestora, direcție în care se pregătește implementarea în premieră a acestei soluții pentru GoTo Parking – parcarea aeroportului din Cluj-Napoca.

Experiențe noi de parcare se creionează și în urma discuțiilor avansate avute cu un lanț de Mall-uri național pentru a oferi un Parking Valet digital care să acopere necesitățile clienților lor în zona de parking de la plecarea la shopping și până la plata timpului de parcare.

Despre yeParking

yeParking a luat naștere la inițiativa echipei Digital Republic, cu o largă experiență în software și produse digitale, cu sediul în Cluj-Napoca. Urmărind consolidarea soluției și dezvoltarea ei în jurul necesităților din comunitate, yeParking a devenit din luna Decembrie entitate distinctă sub egida yeParking Solutions SRL.

Utilitatea dovedită în comunitate, precum și aprecierile primite în cadrul mai multor evenimente precum CEE Property Forum – Bucharest, PropTech Demo Day – Bucharest, TCIC – Transylvania IT Cluster Event sau How To Web – Bucharest – confirmă direcția pozitivă și potențialul soluției yeParking în ceea ce privește park sharing-ul și experiențele de mobilitate din viitor.

Dealtfel, chiar evenimentul PropTech Demo Day din Iunie anul trecut, organizat de PropTech România, a reprezentat ocazia prin care yeParking a cunoscut interesul, aprecierea și susținerea din partea Roca X.

Despre ROCA X

ROCA X este un instrument investițional, destinat afacerilor disruptive la început de drum: tinerii antreprenori cu idei revoluționare din zona de tehnologie, în stadiu de MVP sau prototip, cu viziunea de a avea un impact în societate și cu pasiunea pentru a transforma această dorință în realitate.

ROCA X este un instrument inteligent care nu activează exclusiv într-o anumită nișă și monitorizează activ atât evoluția economică și domeniile cu creștere rapidă, cât și tendințele nou apărute în tehnologie, derivate de dimensiunile noi ale dezvoltării societății și umanității.

Ambiția ROCA X e să fie un jucător regional, cu acces la companiile de tehnologie europene, care să creeze o punte de legătură între companiile tech, resursele umane necesare dezvoltării lor, investitorii privați și instituționali și piețele de desfacere worldwide cu o modalitate extrem de rapidă în luarea deciziilor de investment.

Sursa: business24.ro