Numărul de turiști în Alba, în creștere: Cât timp petrec aceștia, în medie, în județ

Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș va găzdui duminică, 14 mai 2023, spectacolul „Doi pe un balansoar”, o producție a Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu, care face parte din programul celei de-a 43-a ediții a Festivalului Internațional „Lucian Blaga”.

Atunci când visul american nu este altceva decât o iluzie, atunci când trecutul își întinde tentaculele în orice loc te-ai afla, singura șansă de scăpare este iubirea… Plasat la limita dintre dramă și comedie, „Doi pe un balansoar” ne spune povestea atipică a unei iubiri ce sparge clișeele convenționale, dar și a procesului de vindecare emoțională a două suflete pereche ce învață că „după a iubi, a fi de folos e cel mai important lucru din lume”. Captivi într-o lume mult prea strâmtă și rigidă pentru aspirațiile lor, Jerry (Andrei Gîlcescu) și Gittel (Cristina Blaga-Tomuș) încearcă să învingă împreună capriciile vieții, în urma unei întâlniri providențiale. Dar iubirea nu este un lucru simplu…

În distribuție sunt doi actori care fac dovada unui strălucit examen de maturitate profesională: Cristina Blaga-Tomuș și Andrei Gîlcescu. Scenografia a fost realizată de Alin Gavrilă.

Citește și: 11-14 mai 2023| Festivalul Internaţional „Lucian Blaga”, ediția a 43-a, tot mai aproape de tineri și de publicul iubitor de poezie. PROGRAMUL complet

Regizorul Dan Glasu (n. 1953) și-a obținut în 2008 doctoratul în Teatru la Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică I. L. Caragiale din București, fiind și autorul cărții cu titlul „Dramaturgia lui Lucian Blaga. Note de lectură”.

William Gibson (1914-2008) este un dramaturg american apreciat de public și de critica de specialitate, ale cărui texte s-au bucurat de un succes fulminant, fiind adaptate atât pentru scene faimoase, precum Broadway, cât și pentru marele ecran. Dintre cele mai de succes piese ale sale fac parte „A Cry of Players”, „Golda”, „The Miracle Worker” (montată pe Broadway începând cu 1959 și premiată cu patru Tony Awards, inclusiv pentru cea mai bună piesă), precum și „Two for the Seesaw” / „Doi pe un balansoar” care, pe lângă cele peste 700 de reprezentații pe Broadway, a stat la baza filmului omonim din 1962, în regia lui Robert Wise.

Pentru informații și rezervări vă rugăm să ne contactați la telefon: 0372-930929.