Noul Opel Combo debutează la Târgu Mureș, prin dealerul MHS Motors, în zilele de 22 și 23 martie. MHS Motors aniversează un an de zile de la deschiderea reprezentanței Opel din oraș.

MHS Motors vă invită să descoperiți noul Opel Combo, în zilele de 22 și 23 Martie, între orele 10 și 18, la showroom-ul din Calea Sighișoarei, nr 410, localitatea Corunca. Pe lângă noul model, clienții vor avea ocazia să vadă întrega gamă de modele Opel, atât autoturisme cât și autovehicule comerciale.

Dealerul Opel – MHS Motors, inaugurat la Târgu Mureș în 2018, a înregistrat vânzări record, de 121 unităţi, în primul an de la deschidere și estimează o creștere substanțială a vânzărilor și anul acesta.

„Având la bază experiența din zona business-ului cu automobile premium, am implementat standarde similare de calitate și în cadrul dealerului Opel. Tratăm clienții cu aceeași atenție, indiferent de brand și punem pe primul loc gradul de satisfacție al lor. Rezultatele s-au văzut imediat. În luna martie sărbătorim un an de Opel la Târgu Mureș, cu peste 100 de clienți mulțumiți și cu o flotă importantă, de 90 de vehicule. Din acest motiv, odată cu prezentarea noului Opel Combo, am organizat și un eveniment aniversar în zilele de 22 și 23 martie. Îi așteptăm la showroom pe toți cei interesați ce această marcă, să sărbătorim împreună. Noul Opel Combo va completa gama de vehicule comerciale Opel, cu ajutorul căruia vom dezvolta noua strategie de abordare a clienților noștri din zonă. Am pregătit un produs de finanțare dedicat pentru marca Opel și dealer-ul MHS Motors, pentru a oferi clienților soluții complete pentru achiziția autoturismului dorit. În zona de service, Opel MHS Motors oferă pachete avantajoase de service și întreținere iar calitatea serviciilor este oferită la standardele cerute de producător, cu un plus de experiență venită din zona vehiculelor premium.” a declarat Vasile Roman, Branch Manager Opel MHS Motors.

Opel MHS Motors oferă o gamă completă de servicii post vânzare, mecanică, electrică, tinichigerie – vopsitorie și ITP. Anul trecut, dealerul a înregistrat peste 1.000 de operațiuni în service și vizează dublarea lor în 2019. Peste 100.000 de euro au fost investiți într-o tinichigerie ultra-modernă, un atelier de mecanică cu servicii moderne de diagnosticare, spalătorie complet echipată și ITP propriu.

Noul Opel Combo – Lansare la Târgu Mureș în ziele de 22 și 23 martie.

Câștigător al titlului „International Van of the Year 2019”, Opel Combo în varianta Cargo poate fi comandat la MHS Hotors din aceasta primăvară, pentru un preţ de la 14.664 euro cu TVA inclusă.

Opel Combo, este perfectă pentru cei cu familie numeroasă, dar şi pentru cei care au un mic business. A cincea generație a modelului multifuncțional Opel Combo este foarte practică, confortabilă și oferă o multitudine de tehnologii noi, disponibile, de regulă, în segmentul autoturismelor. Modelul este disponibil în versiunea pentru pasageri Combo Life și ca autovehicul comercial Combo, ambele având numeroase variante. Combo Life și Combo sunt disponibile în versiunea standard (4,40 metri) sau cu ampatament lung (4,75 metri). În plus, ergonomia interiorului poate permite până la 28 spații de depozitare. Vehiculul utilitar pentru familie este disponibil, opțional, în variante cu cinci sau șapte locuri și cu un volum mare al portbagajului, de până la 2.693 de litri. Autovehiculul de transport (autovehicul comercial ușor – LCV) este, de asemenea, disponibil în varianta crew cab și cu trapă. Autovehiculul oferă un spațiu de încărcare cu volumul de până la 4,4 m3 în care încap doi europaleți și poate transporta o sarcină utilă de până la 1.000 kg.

Datorită unei abordări noi în dezvoltarea sa, noua generație Combo oferă o multitudine de de tehnologii și sisteme de asistență atât pentru varianta pentru pasageri, cât și pentru autovehiculul de transport. Contrar procedurii obișnuite, modelul a fost dezvoltat de la început conform standardelor autoturismelor, nu ca autovehicul comercial căruia i se adaugă ulterior funcții care să atragă familiile. Din acest motiv, oferă cel mai ridicat nivel de echipare cu tehnologii pentru confort și siguranță din segment. Astfel, operatorii care utilizează versiunea Combo pentru transport pot beneficia de aceleași echipamente, siguranță și confort, din echiparea autoturismelor. Nouăsprezece sisteme pentru asistarea șoferului și de siguranță, de la tempomatul automat la funcția de avertizare privind o coliziune frontală cu detectarea pietonilor și frânare automată de urgență¹, de la sistemul de detectare a somnolenței șoferului la sistemul pentru monitorizarea unghiului mort sau head-up display, sporesc siguranța familiei în Combo Life, dar și a ocupanților variantei Combo. Mai mult, sistemul adaptiv IntelliGrip pentru controlul tracțiunii cu cinci moduri le oferă proprietarilor Combo posibilitatea de a părăsi drumurile asfaltate pentru activități recreative sau accesul facil pe șantierele de construcții cu suprafețe acoperite de noroi, nisip sau zăpadă.

Pentru varianta panel van este disponibil un sistem suplimentar de siguranță. Camera video panoramică pentru marșarier, oferită opțional, îmbunătățește mult vizibilitatea autovehiculelor panel van sau a celor complet încărcate. În plus, o a doua cameră video de pe oglinda retrovizoare din partea dreaptă ajută suplimentar șoferul. Acesta nu va mai avea probleme cu unghiul mort din partea respectivă a autovehiculului. Noul Combo poate fi echipat, de asemenea, cu noul sistem de protecție a părții laterale pe bază de senzor.

Prețurile pornesc de la 14.664 euro pentru varianta Combo van și 15.030 euro cu TVA inclusă, pentru Opel Combo Life. Modelul este disponibil cu trei motorizări diesel, 1.5 MT5 – 75CP, 1.5 MT 5 – 100 CP și 1.5 MT6 sau AT8 – 130 CP, cutia automată în opt trepte fiind o opțiune unică în acest segment.

¹Funcționează automat la viteze de peste 5 km/h și sub 85 km/h. Între 0 și 30 km/h, decelerarea pentru reducerea vitezei de impact la coliziune este 0,9 G. Între 30 și 85 km/h, sistemul frânează pentru reducerea vitezei la cel mult 22 km/h. După această limită, șoferul trebuie să frâneze pentru a reduce mai mult viteza.