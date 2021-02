Noile reguli de intrare în țară au luat prin surprindere românii la graniță: De teama carantinei unii au făcut cale întoarsă

Noile reguli de intrare în România pentru cei care se întorc din țări cu risc epidemiologic ridicat au luat prin surprindere mai mulți români, la graniță. Mulți dintre ei nu știau despre ele.

Toate persoanele care vin din țări cu risc epidemiologic ridicat intră în carantină la sosirea în România. Două săptămâni, dacă nu au un test Real Time PCR negativ, efectuat în ultimele 72 de ore, sau 10 zile, în cazul în care prezintă un asemenea document la intrarea în țară. Pe lista neagră sunt 67 de țări, dar și Marea Britanie, pentru ultima instituindu-se automat măsura carantinei pentru două săptămâni.

Reporter: Rămâneți două săptămâni în carantină acum.

Român, la vamă: Da.

Reporter: Știați că va fi așa când intrați în țară?

Român, la vamă: Nu.

Reporter: Aveai test făcut?

Român, la vamă: Nu aveam, dar nici nu îi interesează pe ei testul.

Noile formalități de la graniță prelungesc timpii de așteptare la intrarea în țară.

Reporter: Cât ați așteptat?

Șofer: Am stat destul de mult. Nu am stat atât de mult la gheretă cât am stat aici la ghereta DSP. Durează mult actele care se fac acolo.

Sunt exceptați de la regula carantinei lucrătorii transfrontalieri, personalul diplomatic, cei care lucrează pe vehicule de transport marfă sau elevi sau studenți aflați în deplasare către instituțiile de învățământ.

Nici la Vama Nădlac situația nu este diferită. Unii au făcut cale întoarsă când au aflat de noile măsuri.

„Sunt nemulțumit, am făcut carantină și în Germania, mai intrăm și aici în carantină 14 zile. Bani nu sunt, ce facem?”, spune un bărbat.

„Mă întorc înapoi în Germania. Dacă nu, intru în carantină în România”, adaugă altul nemulțumit.

Noua listă publicată de CNSU cuprinde următoare țări și zone: Portugalia, Israel, Muntenegru, Insulele Turks și Caicos, Andorra, Cehia, Monaco, Spania, San Marino, Slovenia, Gibraltar, Guernsey, Saint Lucia, Croația, Liban, Letonia, Estonia, Statele Unite ale Americii, Slovacia, Emiratele Arabe Unite, Saint Vincent și Grenadine, Marea Britanie, Aruba, Albania, Seychelles, Bahrain, Franța, Sint Maarten, Malta, Suedia, Puerto Rico, Lituania, Luxemburg, Serbia, Panama, Maldive, Irlanda, Brazilia, Olanda, Insulele Falkland, Italia, Eswatini, Belgia, Chile, Peru, Columbia, Elveția, Argentina, Kosovo, Belarus, Kuweit, Austria, Uruguay, Bolivia, Republica Moldova, Botswana, Macedonia de Nord, Cipru, Polonia, French Polynesia, Georgia, Liechtenstein, Malaezia, Germania, Ungaria, Qatar, Africa de Sud.

Sursa: digi24.ro