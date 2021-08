Noi modificări pentru buletinul electronic: Tricolorul va fi prezent pe document, iar „gen” va fi înlocuit cu „sex”

Primarul USR din Timișoara FINANȚEAZĂ un festival LGBTQ, după ce a TĂIAT finanțările mai multor festivaluri vechi

Dominic Fritz mută neașteptat. Acesta a decis să finanțeze un festival LGBTQ la Timișoara, după ce a tăiat finanațarea unor festivaluri de renume precum Timfloralis, pentru care nu mai există bani. Sumele au fost alocate prin centrul cultural de proiecte al primăriei, înființat de actuala administrație pentru alocarea de fonduri către sectorul cultural.

Festivalul va dura mai multe zile, scrie Opinia Timișoarei.

Programul evenimentelor de la Timisoara

– Pe 6 august, incepând cu ora 20:00, organizatorii va invita la Faber pentru o petrecere cu Eugen Radescu.

– Intre si 14 august, la Centrul de Proiecte Timisoara, va avea loc instalatia de arta „in 20 de ani”, care trece vizitatorii printr-o calatorie prin cei 20 de ani care au trecut de la abrogarea Articolului 200. Programul de vizita il puteti gasi aici.

– Pe data de 8 august, de la 18:00, in Parcul Rozelor, in cadrul bazei sportive, se va juca volei, tenis, ping-pong si altele. Link-ul de inscriere si mai multe detalii, aici.

– Intre 9 si 14, expozitia “Suntem aici” ajunge si la Timisoara, la Faber. „Suntem aici” isi are originile in scandarile istorice pentru egalitatea in drepturi si vizibilitate a comunitatii LGBTQAI+: „we’re here, we’re queer!”. Este o clamare ontologica: existam, nu putem fi ignorati. Suntem oameni obisnuiti, profesionisti, personalitati. Programul de vizita, aici.

– Deoarece comunitatea LGBTI+ este plina de povesti, in 10 august, de la orele 19:00, la Scârtz, invitati din comunitatea locala, de la mic, la mare, vor povesti despre procesul lor de coming out. Mai multe detalii, aici.

– Pe 11 august, de la ora 20, va fi descoperita Timisoara prin alti ochi, intr-un tur in care sunt plasate povesti despre comunitatea LGBTI+ in contextul mai larg al istoriei si vietii sociale a orasului; un tur care raspunde nevoii de a descoperi istoria comunitatilor locale, in lipsa unei arhive oficiale. Pentru inscrieri si alte detalii, aici.

– Pe 12 august, de la ora 19:00, la Casa Tineretului, va fi explorat ce inseamna un spatiu sigur pentru comunitatea LGBTI+ printr-o expozitie comunitara, printr-un scurtmetraj documentar realizat de Identity.Education care prezinta locurile LGBTI+ din Timisoara si printr-o discutie pe tema crearii si mentinerii unui spatiu sigur. Pentru inscrieri si alte detalii, aici.

– Pe 13 august, de la ora 21:00, la Faber, se va viziona Câmp de maci in regia lui Eugen Jebeleanu. Filmul a câstigat, printre altele, premiul pentru cel mai bun film in sectiunea Fest Focus a Festivalului International de Film din Belgrad. Detalii, aici.

– Pe 14 august de la ora 15:00, in Parcul Central, va avea loc Pride in the Park, o intâlnire comunitara, unde ne vom (re)conecta cu oameni dragi. Detalii, aici.

Identity.Education, din 2018, este o platforma pentru evenimente culturale, artistice si educationale care sa promoveze respectul reciproc si sa combata discriminarea si stereotipurile care marginalizeaza comunitatea LGBTI+.

Proiectul e cuprins in programul cultural prioritar TM2023 RESTART al Centrului de Proiecte al Municipiului Timisoara, realizat cu sprijinul Primariei Municipiului Timisoara şi al Consiliului Local Timişoara.

„Proiectul cultural nu reprezinta in mod necesar pozitia Primariei Municipiului Timişoara şi a Consiliului Local Timişoara. Continutul proiectului cultural si modul in care rezultatele acestuia pot fi folosite reprezinta responsabilitatea exclusiva a autorilor si beneficiarului finantarii. Primaria Municipiului Timişoara şi Consiliul Local Timişoara nu sunt responsabile pentru continutul materialului si modul in care acesta ar putea fi folosit”, mai transmit organizatorii.

Sursa: stiripesurse.ro