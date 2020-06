Nicolae Stanciu – formă de zile mari în Cehia! Ex-uniristul, cea mai bună perioadă în tricoul Slaviei Praga, care are azi derby pentru titlu

Nicolae Stanciu trece printr-o perioadă de excepție în tricoul celor de la Slavia Praga, remarcându-se cu o pasă decisivă formidabilă și în duelul cu Ostrava, din ultima rundă disputată în campionatul Cehiei. Fotbalistul din Alba are astăzi, de la ora 21.00, oportunitatea să facă pasul decisiv spre câștigarea titlului, meci acasă (direct pe Look Sport 3), derby cu Viktoria Plzen, ocupanta locului secund în ierarhie.

Fostul jucător de la FCSB n-a marcat în prima etapă din play-off, dar a contribuit la al doilea gol al Slaviei, din victoria externă cu 3-1 (2-0), în fața celor de la Ostrava, fiind în teren până în minutul 86. Zima a deschis scorul în minutul 14, iar Stanciu a ieșit la rampă apoi chiar înainte de finalul primei reprize. Internaționalul român a oferit o pasă genială pentru Boril, care a făcut 2-0, printr-o lovitură de cap (43). Meciul de la Ostrava a avut o încărcătură specială. Acum două săptămâni cele două formații terminaseră la egalitate, scor 2-2, într-o partidă în care s-au acordat două cartonașe roșii, iar gazdele au egalat în minutul 97, după ce Stanciu a deschis scorul în minutul 14 cu o lovitură liberă impecabilă, executată la colțul scurt. În jocul anterior, ultimul din sezonul regulat, mijlocașul în vârstă de 27 de ani a strălucit din nou, contribuind decisiv la victoria celor de la Slavia Praga cu Zlin, scor 1-0, cu un alt asisst de geniu.

*Bilanț remarcabil după pandemie

Nicolae Stanciu a fost lăudat de mai multe ori de tehnicianul Slaviei, care e cucerit de tehnica fotbalistului român cotat în acest moment la 3,2 milioane de euro pe site-ul de specialitate transfermarkt.de: „Este ajutat și de conexiunile pe care le are cu colegii, pentru că aceștia reușesc să marcheze din oportunitățile pe care el le generează. Are multe pase cheie, iar diferența fundamentală este că acestea sunt transformate în gol de către băieți. Stanciu se simte mult mai bine acum când pasează sau când șutează la poartă”, a spus Jindrich Trpiskovsky.

Fotbalistul originar din Craiva este considerat de jurnaliștii cehi cel mai bun jucător al Slaviei Praga în partidele desfășurate după ridicarea restricțiilor. Nominalizat la titlul de fotbalistul lunii mai, ex-uniristul este irezistibil în campionatul ceh, iar Slavia Praga se duce glonț spre un nou titlu de campioană grație evoluțiilor extraordinare ale internaționalului român. Jucătorul adus cu 4 milioane de euro a marcat două goluri și a reușit și cinci pase decisive de când s-a reluat stagiunea (respectiv în ultimele 7 meciuri).. “Sunt în cea mai bună perioadă a mea la Slavia. Când am venit am avut probleme. Eram de două luni acasă, fără să mă antrenez… Am terminat campionatul devreme în Arabia Saudită pentru că am avut niște probleme. Era greu să încep să joc bine după o perioadă așa mare de pauză. Acum am ritm bun, ne-am antrenat toți foarte bine. Sper să câștigăm titlul etapa viitoare”, a declarat Stanciu, ex-uniristul ce a strâns 4 goluri și 10 asisst-uri în acestă ediție.

Slavia Praga are 75 de puncte și se află pe primul loc, asta după ce, de când s-a reluat campionatul a obținut 5 victorii în 7 partide, fără a cunoaște gustul înfrângerii. În următoarea rundă campioana Cehiei va evolua pe propriul teren în derby-ul cu Viktoria Plzen, ocupanta locului secund, miercuri, 24 iunie, având 6 puncte avans în ierarhie. Campion în România cu FCSB în 2014 și în 2015, câștigător al titlului în Belgia cu Anderlecht (în 2017), fotbalistul din Alba este foarte aproape să cucerească trofeul în Cehia, la primul sezon în tricoul Slaviei Praga.