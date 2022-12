Nicolae Stanciu, campion în China! 2022, an de vis pentru fotbalistul din Alba, cu 4 titluri în tot atâtea țări!

Nicolae Stanciu a devenit campion în China, cu Wuhan Three Towns, echipă nou-promovată, acest titlu încununând un an excepțional pentru jucătorul originar din Craiva.

Ajuns căpitan al echipei naționale a României, Stanciu a devenit în 29 iunie tată pentru a doua oară, având-o o nouă fiică, pe Zoe Carolina. Succesele s-au înlănțuit și în “sportul rege”, fostul unirist fiind desemnat cel mai bun fotbalist român al anului în tradiționala anchetă a “Gazetei Sporturilor”, dar și în topul întocmit de Clubul Sportiv al Jurnaliștilor (a 23-a Gală a Fotbalului Românesc)

Fotabalistul albaiulian a reușit astfel o performanță rară, fiind primul român care a câștigat campionatul în 4 țâri diferite, România, Belgia, Cehia și China, unde s-a transferat la începutul acestui an. În Liga 1, mijlocașul ofensiv a cucerit de două ori titlul cu FCSB, în 2014 și 2015, în Belgia a triumfat cu Anderlecht Bruxelles, în 2017, în timp ce în Cehia a câștigat cu Slavia Praga, în 2020 și 2021.

*Cel mai bun fotbalist al Albei

Nicolae Stanciu, internaționalul român, în vârstă de 29 de ani, a descoperit tainele fotbalului în cadrul echipei Unirea Alba Iulia sub îndrumarea antrenorului Alexandru Kalanyos.

Nicolae Stanciu este cel mai titrat fotbalist din istoria Albei, acesta fiind al 12-lea trofeu adjudecat, în Super League având 10 reușite și 12 asisst-uri în cele 27 de partide. Sezonul, chiar afectat de pandemia de coronavirus, nu este încheiat în China, întrucât în sferturile de finală ale FA Cup este dubla cu rivala Shandong Taishan, în 4 și 7 ianuarie 2023.

În plus fostul unirist, desemnat în iulie 2021 Cetățean de Onoare al municipiului Alba Iulia, este primul jucător ce a evoluat în Alba și a ajuns să joace la un turmeu final al unei competiții majore, în 2016, la Campionatul European din Franța. A realizat eventul în Cehia, cupă și campionat, în stagiunea anterioară (când a marcat 16 goluri și a oferit 8 pase decisive), asta după ce în sezonul precedent fusese declarat cel mai bun străin, mijlocaș și pasator din campionatul ceh iar personal s-a putut mândri cu nașterea fetiței Masha Ecaterina, în 4 noiembrie 2020.

*Wuhan Three Towns, 3 ani la rând campioană!

Nicolae Stanciu a cucerit titlul cu Wuhan Three Towns, având golaveraj mai bun decât Shandong Taishan, cu 5 goluri în plus, cele două având câte 78 de puncte și două remize în jocurile directe (1-1). Verdictul urma să se dea în ultima zi a anului, când e programată ultima etapă a Super Ligii Chinei. Dar și adversarii lor, Tianjin Jinmen Tiger, și cei ai contracandidatei, Beijing Guoan, au anunțat că nu pot evolua din cauza problemelor de efectiv cauzate de noul val de COVID-19, iar federația chineză a comunicat că Three Towns sunt noii campioni. Echipa din Wuhan, înființată în 2013, realizează astfel o performanță incredibilă. După ce a câștigat în 2020 liga a treia și în 2021 pe cea secundă, promovând succesiv, reușește în 2022 să cucerească în premieră titlul în China!