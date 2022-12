Nicolae Ciucă despre ratarea aderării la Schengen: ”Alegații bazate pe cifre, pe care România le-a probat clar ca fiind incorecte”

Premierul României, Nicolae Ciucă a declarat astăzi, 8 decembrie, la scurt timp după votul negativ al Austriei pentru aderarea României și a Bulgariei la Spațiul Schengen că nu înțelege poziția inflexibilă arătată de Austria.

” Unanimitatea nu a fost posibilă astăzi, în contextul în care un singur stat membru, Austria a refuzat aderarea României. Această decizie rămâne fundamentată de alegații bazate pe cifre, pe care România le-a probat clar ca fiind incorecte. Nu am folosit nici măcar estimări naționale. Am folosit datele agențiilor Uniunii Europene, care trebuie să rămână baza atunci când luăm decizii europene. Am recunoscut dificultățile statelor membre care se află sub presiuni migratorii și am acționat întotdeauna solidar și activ în a găsi soluții în plan european. Numai împreună putem rezolva aceste probleme. Am avut propuneri concrete pentru partenerii noștri și am lucrat intens cu Comisia Europeană să răspundem acestor preocupări.

Regretăm și, sincer, nu înțelegem poziția inflexibilă arătată de Austria. Mai mult ca oricând, în ultimul an România a dovedit că este un veritabil ajutor în asigurarea securității europene.

Nu în ultimul rând, etapele parcurse în acest proces relansat de aderare la Spațiul Schengen au reconfirmat că cetățenii români și europeni pot să aibă încredere în modul în care România protejează frontierele Uniunii și asigură cooperarea polițienească . Așa cum am procedat în ultii 15 ani, vom continua să protejăm frontierele noastre externe, care sunt și frontierele Uniunii Europene pentru că e vorba în egală măsură de securitatea României și a românilor dar și a cetățenilor europeni. Acest lucru a fost și mai vizibil în acest context dificil generat de războiul de la granițele noastre. România va continua să fie constructivă și să lucreze pentru o veritabilă soluție europeană. România va relua procesul de aderare la spațiul Schengen. Aderarea României rămâne obiectivul național strategic pe care îl avem și vom continua toate discuțiile și negocierile pentru atingerea acestui obiectiv.” a declarat Nicolae Ciucă.