Nicolae Albu, prefectul județului Alba: Siguranța cetățeanului, prioritate a Guvernului Orban

Prefectul Nicolae Albu a avut în cursul zilei de ieri, 09 ianuarie a.c., la sediul Instituției Prefectului – Județul Alba, o întâlnire cu reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Alba și Inspectoratului Județean de Jandarmi Alba, având ca temă principală de dezbatere siguranța cetățeanului.

” Am convocat inspectorii șefi ai Poliției județene și ai Jandarmeriei Alba, la o întâlnire de lucru, în care am comunicat faptul că siguranța cetățeanului reprezintă o prioritate a Guvernului Orban. Totodată, am solicitat un plan de măsuri concret astfel încât, în mandatul meu de prefect, să crească numărul de polițiști și jandarmi ce patrulează în stradă. Am solicitat și o mai mare prezență a forțelor de ordine și siguranță publică, în zona unităților de învățământ preșcolar, gimnazial și liceal, având in vedere ca la începutul săptămânii viitoare, copiii se reîntorc la școală din vacanță. Măsurile de prevenție în scoli nu mai trebuie sa fie doar formale. E nevoie de măsuri complementare, cu un număr mai mare de polițiști și jandarmi în stradă, astfel încât fiecare locuitor al județului Alba să se simtă în siguranță.

Fenomenul delicvenței juvenile, a agresiunilor din incinta și din afara instituțiilor de învățământ este o alta temă pe care am discutat-o cu reprezentanții Poliției și Jandarmeriei, pentru ca părinții care pleacă la muncă, trebuie să fie liniștiți în legătura cu siguranța copiilor lor. Este nevoie de implicarea statului, prin reprezentanții săi abilitați, dar și de implicare civică, din partea fiecărui cetățean, astfel încât fenomenele infracționale să fie combătute eficient.” a declarat prefectul județului Alba, domnul Nicolae Albu.