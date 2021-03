Nicolae Albu, Prefectul județului Alba: „Esența democrației este să avem, inclusiv, dreptul de a protesta”

Nicoale Albu, Prefectul județului Alba, a discutat în cadrul unei emisiuni la Radio Unirea FM, referitor la protestele realizate în mai multe localități din județ, împotriva noilor măsuri adoptate pentru limitarea transmiterii coronavirusului.

„Esența democrației este să avem inclusiv dreptul de a protesta. Contează foarte mult cum facem acest lucru pentru ca totuși trebuie sa respectăm unele reguli. Eu zic că în această perioada trebuie sa găsim modalități de a colabora unii cu alții. Cel mai periculos lucru este de a fi dezbinați, pentru că pana la urmă, interesul este comun, să scăpăm cat mai repede de aceasta pandemie, să trecem cât mai mulți și cât mai sănătoși.

Nu este ușor, este adevărat ca a apărut o oboseala, deja avem de peste un an pandemia, sunt convins ca foarte multi oameni si-ar dori cat mai multa libertate.

Toate măsurile care sunt luate, sunt luate în urma propunerii specialiștilor, toate deciziile care sunt luate prin Hotărâri de Guvern sunt luate în urma Hotărârilor Comitetului Național și toate sunt analizate de grupul de suport tehnic. Acolo sunt specialiști, medici, medici epidemiologi, iar măsurile sunt luate pentru a limita răspândirea virusului, în niciun caz nu se iau măsuri de restricționare.

Toate activitățile esențiale, noi le putem desfășura. E vorba de o limitare tocmai pentru a nu se răspândi acest virus, care, vedeți bine, în unele localități, chiar și noi, în județul Alba, avem câteva localități cu incidență record. Avem carantinată comuna Rimetea, unde am ajuns la o incidență peste 20, am avut carantină în Șona, acolo, deși lucrurile au fost destul de bine controlate, în sensul că a fost carantinat doar satul Biia, pentru că acolo am avut mai multe cazuri, ele nu s-au mai răspândit și în restul comunei sau UAT-urilor din împrejurimi, dar, e adevărat, scăderea este destul de lentă și chiar ieri am avut o propunere a DSP, dânșii fac analiza de risc și când instituie măsuri și când le ridicăm și analiza de risc a DSP Alba a fost că măsura la Biia încă nu și-a atins scopul și mai este necesară o prelungire de 7 zile, tocmai pentru a scădea incidența.

Toate deciziile pe care le luăm, le luăm în urma analizelor de risc efectuate de către DSP prin specialiști, prin medici epidemiologi, iar în Comitetul pentru Situații de Urgență analizăm în fiecare zi, am avut zi când am analizat trei hotărâri și, în funcție propunerile specialiștilor sunt luate măsuri”, a declarat Nicolae Albu, Prefectul de Alba, la Radio Unirea FM.