Nicio surpriză: Viorica Dăncilă, votată candidat la alegerile prezidențiale din acest an, în cadrul Congresului extraordinar al PSD

Prim-minstrul României, Viorica Dăncilă, a fost desemnată de membrii din PSD candidatul acestora la alegerile prezidențiale din acest an. Fiind singura înscrisă în cursă, tot congresul de azi, unul restrâns în comparație cu ce ne obișnuise PSD în anii trecuți, a fost o simplă formalitate de confirmare a unei informații deja cunoscute: Viorica Dăncilă intră în cursa pentru Palatul Cotroceni.

„Este copleşitor când ne adunăm într-un număr atât de mare. Vă mulţumesc pentru încredere! Mă bucură şi mă onorează. Avem în faţă o competiţie electorală importantă. În campanie nu vom pune doar efortul şi munca, dar şi credinţa.

Dragi colegi, sunt un om între oameni. M-am născut într-un oraş mic, într-o familie simplă. Unitatea şi dorinţa noastră de a fi din nou învingători va fi cheia succesului. Azi, sunt soţie, mamă. Am o familie pe care o iubesc şi ne-a stat mereu aproape“, a afirmat Dăncilă.

„Sunt şi voi rămâne mereu alături de oameni. Asta e menirea omului politic. Spre deosebire de alţii, eu ţin cu oamenii, eu mă lupt pentru fiecare român. Sunt de 23 de ani în PSD, de 23 de ani în această credinţă. Am lipit afişe, am împărţit pliante şi spun asta cu mândrie. În spatele meu nu stă nimeni altcineva decât munca. Ne reinventăm şi câştigăm“, a completat Dăncilă.

Premierul a trimis săgeţi şi către actualul preşedinte: „România trebuie condusă dintre oameni, împreună cu ei, şi nu o dată la cinci ani, ci în fiecare zi de muncă. Preşedintele este dator să muncească pentru ţară. Vreau pentru fiecare român siguranţă, ordine şi lege. Am pornit luptra împotriva criminalităţii şi nu mă voi opri. Am promis pedepse drastice pentru criminali şi violatori şi asta voi face. Am promis o reformă a MAI şi deja se întâmplă. Am o grijă deosebită pentru siguranţa femeilor şi a copiilor“, a mai afirmat Dăncilă.

„Am făcut mai bine pentru toate categoriile. Nu perfect, nu deodată. Trebuie să luptăm pentru o Românie în care nimeni nu este lăsat în urmă. Românii trebuie să ţină capul sus în lume şi în Europa. Un preşedinte demn nu merge să dea socoteală în Europa, ci merge să apere România“, a mai afirmat premierul.

„Noi nu am tăiat niciodată pensiile şi salariile, noi nu am fost cei ce dezbină şi seamănă ură. Noi nu am avut niciodată viziunea celor două Românii: a noastră şi a lor. Iohannis a crezut că nu are nicio responsabilitate pentru români şi a dormit bine noaptea. Să nu faci nimic pentru ai tăi e dovadă de cruzime, de cinism. Pentru cel ce promitea lucrul bine făcut, pare că ceasul a stat demult.

Pentru noi au trecut cinci ani de nimic. Pe mine aroganţa nu mă reprezintă, iar dispreţul pentru români nu l-am simţit niciodată. Ţin cu poporul român şi ţin cu ţara mea. Sunt mai puternică decât toţi aceşti bărbaţi care nu fac altceva decât să ţipe de pe margine. Eu nu fug şi nu mă tem. O să continui să lupt în fiecare zi pentru ca fiecărui român să-i fie mai bine aici, în ţara lui. Vă chem să strângem rândurile, vă chem alături de mine în această campanie care ne va decide viitorul“, a conchis Viorica Dăncilă.

Social-democraţii prezenţi sâmbătă la Congresul extraordinar al PSD au decis desemnarea oficială a Vioricăi Dăncilă drept candidat al partidului la prezidenţiale, anunţul fiind făcut de secretarul general al PSD Mihai Fifor. „Supun la vot desmenarea doamnei prim-ministru Viorica Dăncilă, preşedintele PSD în calitate de candidat pentru alegerile prezidenţiale din acest an. Stimaţi colegi, daţi-mi voie să vă spun că în unanimitate congresul PSD a decis să o desemneze pe Viorica Dăncilă ca şi candidat la alegerile prezidenţiale din acest an”, a declarat Mihai Fifor, la Congresul PSD de sâmbătă.

