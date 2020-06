Nelu Tătaru, la Alba Iulia: ”Spitalul Județean de Urgență Alba poate fi dat ca exemplu. Plec cu speranța că reforma în sănătate are semne de bun augur”

La finalul vizitei la Spitalul Județean de Urgență Alba, Ministrul Sănătății Nelu Tătaru s-a arătat mulțumit de ceea ce a găsit în unitatea spitalicească, dar și de implicarea autorităților în ceea ce înseamnă reforma în sănătate.

”Suntem aici pentru a verifica la fața locului mobilitatea a tot ce însemană personal medical, pacient, tot ce înseamnă adresabilitate, criza COVID, dar și pacienții non-covid, pentru că în ultima vreme, auzim tot mai multe voci care explică cât de greu le este patologiilor non-covid sau cât de greu le este celor cu COVID care se află în izolare.

Țin să menționez că facem evaluări la nivel național, la nivel de unitate sanitară în parte în fiecare județ. Pot să spun în acest moment că am și exemple bune, am și exemple proaste. Spitalul Județean Alba este un exemplu de bună comunicare între management, autoritatea locală, autoritatea județeană, tocmai în folosul pacientului.

Dacă astăzi am văzut un exemplu bun, dar și pe parcursul pandemiei, am avut și personal medical aici infectat, avem surprize cum aș vrea să văd în foarte multe spitale, avem adresabilitate în creștere. Am trecut prin UPU, prin laboratoare, prin secții, este un spital care merită respectul multor spitale, care încearcă să reziste. Poți da Spitalul din Alba ca exemplu.

Am evaluat împreună cu conducerea tot ce înseamnă investiție, tot ce urmează ca investiție. Țin să felicit Consiliul Județean pentru implicare, să felicit parteneriatul privat pentru implicare. Plec din Spitalul Județean cu speranța că reforma în sănătate pe care vrem să o facem are semne de bun augur”, a spus Ministrul la finalul vizitei.

Tătaru a ajuns în jurul orei 10.30 la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, unde a desfășurat o vizită de lucru. Ministrul a făcut un tur ghidat de către managerul Diana Mârza, la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, împreună cu președintele CJ Alba, Ion Dumitrel, prefectul Nicolae Albu, directorul DSP Alexandru Sinea și deputatul de Alba Florin Roman.