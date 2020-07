Navobi Alba Iulia – rampă de lansare pentru tinerele talente fotbalistice din Alba: puștii Andrei Maier și David Moldovan au ajuns la Hermannstadt

Navobi Alba Iulia este cu club foarte apreciat la nivelul fotbalului juvenil din Alba, formația din Cetatea Marii Uniri celebrând un deceniu de la înființare.

Chiar dacă activitatea formației conduse de Silviu Miron a fost afectată din plin în acest an de pademia de coronavirus, cu toate problemele inerente cauzate de această perioadă delicată pentru noi toți, anul 2020 înseamnă și motive de satisfacție. Bucuria este datorată faptului că jucători crescuți în curtea grupării albaiuliene au reușit să facă pasul spre alte provocări, Navobi dovendindu-se o rampă de lansare.

Astfel, doi tineri fotbaliști, Andrei Bogdan și Alvaro Iuga, ambii născuți în anul 2005, au ajuns la grupele de juniori ale formației de prima ligă Gaz Metan Mediaș. Recent, pe urmele lor au călcat alte două talente, Andrei Gabriel Maier și David Robert Moldovan, colegi de generație la Under 15, jucători care au fost remarcați de o altă formație din Sibiu, Hermannstadt.

În cele ce urmează, vă prezentăm, prin intermediul antrenorului Silviu Miron, o caracterizare a celor doi jucători de perspectivă, în speranța că vor continua ascensiunea și în viitor. Un lucru demn de semnalat este și debutul celor doi copii, la vârste fragede, în ediția trecută, la nivel de seniori, când Navobi Alba Iulia a activat în Liga a 4-a.

*Andrei Maier – sau “fotbal pe pâine”

În cazul lui Andrei Maier vorbim despre un puști dedica, înzestrat cu pasiune greu de descris în cuvinte, ce dovedește că fotbalul a fost inventat ca să fie “mâncat pe pâine”.

“Tot timpul se implică și în antrenamentele altor grupe decât a lui. Daca e fotbal, atunci viața tinde spre infinit, cam aceasta ar fi cea mai scurtă descriere a lui Andrei”, a punctat Silviu Miron. S-a alăturat echipei în vara anului 2014, venind de FC Doria Alba Iulia, antrenor Mănel Martescu. Extrem de sociabil, Andrei (foto, stânga) s-a bucurat de o integrare rapidă întrucât avea prieteni și vecini printre băieții din 2005 de la Navobi. Ca jucător excelează la capitolul tehnică, lovește mingea la fel de bine cu ambele picioare. Impresionează, de asemenea, printr-o intuiție deosebită. Tot timpul ghicește dinamica exercițiilor și a jocurilor de antrenament, iar în meciuri apare unde nu te aștepti și rezolvă faza, fie în atac, fie în apărare.

“A trecut printr-o perioadă dificilă deoarece creșterea în înălțime întârzia, ceea ce îi afecta viteza și era dezavantajat în duelurile unu contra unu. A rezistat, iar în acest an a început să crească și jocul lui a explodat”, a transmis Silviu Miron.

Născut în luna decembrie, nu a avea vâsta de 14 ani împlinită ca să debuteze în toamna trecută la echipa de Liga a 4-a. A prins însă toată campania de amicale din pregătirea de iarnă și cele două etape din retur, înainte ca pandemia să oprească fotbalul. Joacă în bandă, mai retras sau mai avansat, pe stânga sau pe dreapta, fără preferințe. “La FC Hermannstadt a ajuns în această vară și s-a descurcat de minune. Pur si simplu am sunat un antrenor pe care îl cunoșteam și am întrebat dacă primesc doi băieți în probe. Ne-a făcut legătura cu antrenorul grupei de 2005, am vorbit, am mers la Sibiu, iar în rest au rezolvat băieții, acolo pe teren”, a mai spus Silviu Miron.

*David Moldovan, polivalent în defensivă

David Moldovan (foto, dreapta) a ajuns la FC Hermannstadt în același timp cu Andrei Maier. După ce portarul Alvaro Iuga, bunul său prieten, a plecat în iarnă la Gaz Metan Mediaș, tânjea după o astfel de oportunitate și acum a profitat din plin de șansa ivită.

La invitația și insistențele unui coleg de școală, “Moldo” s-a alăturat echipei Navobi Alba Iulia în martie 2017, după ce în prelabil mai făcuse fotbal la FC Rival Alba Iulia, antrenori Iosif Luca și Adrian Bicheși, însă renunțase de câteva luni. Din primele antrenamente s-au văzut o ambiție deosebită, dorința de a fi mereu printre cei mai buni și mai ales că nu suportă să piardă.

“Cu o tehnică bună, îi place să execute majoritatea fazelor fixe. Impresionează prin faptul că vrea să joace până la sfârșit, nu renunță niciodată, chiar dacă se accidentează și condiția medicală ar impune să se oprească, vrea tot timpul sa continue. Are un joc foarte bun de cap și este solid în duelurile individuale. Profilul său îl recomandă ca un jucător defensiv pe axul central. Cel mai bine se simte fundaș central, dar a mai jucat închizător, fundaș lateral sau chiar mijlocaș de bandă. Îi place să experimenteze și are mereu idei despre ce sistem ar trebui să folosim și care ar fi distribuția ideală a jucătorilor pe posturi”, a menționat antrenorul Silviu Miron.

Moldovan este unul dintre juniorii care au prins devreme anturajul echipei mari, jucând în amicalele de pregătire ale sezonului anterior 2019/2020. În septembrie 2019 a împlinit vârsta de 14 ani, obligatorie pentru a debuta la seniori, și ulterior a evoluat în majoritatea disputelor oficiale în Liga a 4-a și în meciurile de verificare din iarnă, uneor chiar din postura de titular.

Este prematur să identificăm în plan fotbalistic care va fi drumul celor 4 țânci, Andrei Bogdan și Alvaro Iuga (Gaz Metan Mediaș), respectiv Andrei Maier și David Moldovan (Hermannstadt), să anticipăm ce le va rezerva “sportul rege”, unde vor ajunge.

Trebuie să mai așteptăm câțiva ani, întrucât este nevoie de răbdare și multă muncă pentru ca aceste speranțe fotbalistice să-și găsească împlinirea profesională într-o carieră de performanță. Exemplul oferit de Daniel Nicula, plecat de la Casa de tip familial “Sf. Ghelasie” din Stremț, ce a debutat la 17 ani în Liga 1, evoluând, de curând, pentru Gaz Metan Mediaș, le este la îndemână…