Muzeul Unirii din Alba Iulia: Program special VINERI pentru omagierea personalităților Ciprian Porumbescu, Lucian Blaga și Alexe Mateevici

Vineri, 15 ianuarie, cu ocazia Zilei Culturii Naţionale, TVR1, TVR3, TVRi şi TVR MOLDOVA va transmite în direct un program special care are ca temă omagierea a trei mari personalități ale culturii române: Ciprian Porumbescu, Lucian Blaga și Alexe Mateevici.

Transmisiunea directă va fi programată de la ora 17.00, sub forma unui triplex Suceava-Alba Iulia-Chişinău. La Alba Iulia gazda emisiunii va fi Sala Unirii, unde vor fi invitați oameni din domeniul culturii, dar și al administrației locale.

În acest sens, la Sala Unirii discuțiile vor fi însoțite și de vernisarea unei expoziții tematice dedicate evenimentului și intitulată sugestiv Personalități ale Culturii Naționale: Lucian Blaga, Ciprian Porumbescu și Alexe Mateevici.

Manifestarea este organizată de Consiliul Județean Alba și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia.