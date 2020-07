Municipiul Aiud, bilanț la 4 ani al administrației locale: Am creat premisele ca Aiudul să devină un oraș SMART

În anul 2016 am început să vorbesc despre AIUD ca un oraș care își dorește să devină SMART. Nu pentru că era la modă atunci, ci pentru că lumea evoluează și noi trebuie să ținem pasul cu această evoluție. Practic, este o obligație a oricărei administrații publice să asigure acces la tehnologie pentru locuitorii comunității pe care o reprezintă.

De atunci și până acum, în cei patru ani de mandat în funcția de Administrator public al municipiului Aiud, sunt mândru să spun că am creat premisele ca Aiudul să devină un oraș SMART. Este un angajament pe care mi l-am luat în fața doamnei Primar în anul 2016, de altfel și pentru care muncesc zi de zi.

Astfel, trec în revistă cele mai importante dintre realizările din acest domeniu:

– Aiud CityApp – aplicație informatică ce poate fi descărcată, gratuit, pe telefoanele și tabletele inteligente din magazinele Google Play și AppStore, dedicată în principal turiștilor, dar și aiudenilor,

– Aiud CityAlert – o aplicație dedicată sesizării incidentelor, care, se ademenea, poate fi utilizată atât pe calculatoare cât și pe telefoanele mobile, cu accesare gratuită,

– Sistemul de monitorizare și înregistrare video implementat la nivelul municipiului Aiud, așa-numitul sistem ”Big brother”, care are rolul de a crea un cadru de siguranță pentru locuitorii municipiului nostru, dar și de a preîntâmpina sau de a ajuta în soluționarea faptelor antisociale care se pot petrece în comunitate,

– WiFi4EU – un sistem inteligent care furnizează internet gratuit în 10 puncte importante ale municipiului Aiud,

– digitalizarea administrației publice locale în relația cu cetățeanul, prin două proiecte europene majore care, după implementare, vor face categoric diferența între o administrație care face mari eforturi să fie ”actuală” în relația cu cetățeanul și una care are în centrul atenție însuși cetățeanul,

– platforme subterane pentru colectarea deșeurilor menajere, 2 + 3 în derulare,

– introducerea unui sistem de management al calității în cadrul administrației publice locale, prin intermediul unui proiect european finanțat prin POCA,

– iluminat public modern – prin implementarea unui sistem care folosește tehnologia LED și telegestiunea corpurilor aferente și care va reduce factura municipiului pentru consumul de energie electrică cu 60% și costurile de întreținere cu aproximativ 80 %,

– transport public ecologic în municipiul Aiud, prin care vom achiziționa 16 autobuze electrice; acestea vor dispune de un depou nou construit prin proiect, de 16 stații de încărcare la bază, încă 4 stații de încărcare autobuze pe traseu, dar și alte 2 stații de încărcare pentru automobile electrice care vor fi amplasate în municipiu; vom moderniza 28 de stații pentru călători; vom avea un sistem inteligent de E-ticketing și vom beneficia de aproximativ 8 km. de piste pentru biciclete și un sistem de tip ”bikesharing”, dotat cu 50 biciclete,

– am transparentizat achizițiile publice, prin publicarea acestora pe site-ul instituției,

– am dezvoltat comunicarea publică prin crearea unei pagini de Facebook a instituției.

În ceea ce privește proiectele europene aflate în implementare, regăsiți materialul detaliat în mapă, care sintetizează toate proiectele depuse, precum și valoarea lor.

Aș vrea, totuși, să trec în revistă, pe scurt, principalele beneficii pe care le vom avea de pe urma implementării celor 9 proiecte europene, în valoare totală de peste 80 milioane de lei:

– iluminat public modern – prin implementarea unui sistem care folosește tehnologia LED și telegestiunea corpurilor aferente și care va reduce factura municipiului pentru consumul de energie electrică cu 60% și costurile de întreținere cu aproximativ 80 %;

– două zone de agrement și socializare, cu alei de promenadă, skatepark, cinematograf în aer liber, patinoar, o scenă pentru evenimente în aer liber;

– un centru de zi pentru persoane vârstnice, o cantină socială și un serviciu de îngrijire persoane vârstnice la domiciliu;

– o grădiniță modernizată prin reabilitarea și extinderea mansardei existent;

– un corp de clădire nou construit pentru o grădiniță existentă, în scopul de a găzdui patru grupe cu program normal;

– sisteme informatice performante care au rolul de a simplifica relația dintre cetățean și administrația publică locală, dar și de a face din cetățean parte a actului administrativ, prin oferirea posibilității de a participa la ședințele de consiliu local în sistem live modern;

– introducerea unui sistem de management al calității în cadrul administrației publice locale,

– drumuri și trotuare accesibilizate, parcări nou construite, extinderea zonelor verzi.

Dacă execuția bugetară, pe secțiunea dezvoltare, de la jumătatea anului 2016 și până la jumătatea anului 2020, reprezintă 27.746.164 lei în total, imaginați-vă ce reprezintă suma de 80 milioane de lei aduși din fonduri europene care urmează să intre în bugetul municipiului Aiud în perioada următoare, direct în secțiunea dezvoltare a bugetului municipiului Aiud. Este un impact absolut major în capacitatea bugetară de dezvoltare a Aiudului. Aiudul este pe calea cea bună!

Administrator public,

Liviu Florin Florea