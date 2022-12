Muncă suplimentară în zilele de sărbători: Ore libere PLĂTITE sau spor de 100%

Pensii 2023: Mai multe activități incluse în categoria de locuri de muncă în condiţii speciale. Legea, promulgată de președinte

Legea pentru modificarea şi completarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii prin care o serie de activităţi din sectorul construcţii maşini vor fi incluse în categoria de locuri de muncă în condiţii speciale a fost promulgată de preşedintele Klaus Iohannis.

Anterior, în noiembrie, deputatul PNL Mara Calista a anunţat că a fost adoptat de Camera Deputaţilor, ca for decizional, proiectul de Lege pentru completarea art. 30 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

„Bani în plus la pensie pentru mai mulţi angajaţi ai companiei ArcelorMittal Tubular Products Roman, din judeţul Neamţ! Astăzi a fost adoptată Legea pentru completarea art. 30 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, a cărei cosemnatară sunt alături de alţi colegi parlamentari. Am adus completările necesare ca persoanele care desfăşoară activităţi în turnătoriile de oţel, fontă, aliaje neferoase, precizie şi cuzineţi, precum şi forje să fie încadraţi în categoria de locuri de muncă în condiţii speciale, sectorul de maşini. Am depus un amendament, care a fost adoptat, pentru a le face dreptate mai multor angajaţi de la compania ArcelorMittal Tubular Products Roman, care nu erau încadraţi în categoria corectă. Aproximativ 300 de persoane vor beneficia de bani în plus, la pensie, datorită acestui amendament. Totodată, se preconizează şi asimilarea ca stagiu de cotizare în condiţii speciale de muncă, a perioadei anterioare datei de 1 aprilie 2021, în care salariaţii au desfăşurat activităţi în sectorul construcţii maşini, în locuri de muncă încadrate conform legislaţiei anterioare în grupa I de muncă”, a afirmat parlmentarul liberal.

Deputatul PNL Mara Calista a precizat, totodată, că legea prevede recalcularea pensiilor, la cerere, pentru persoanele cu drepturi de pensie deja stabilite, care dovedesc stagii de cotizare realizate în activităţile desfăşurate în sectorul construcţii maşini, în locuri de muncă încadrate anterior datei de 1 aprilie 2001 în grupa I de muncă şi asimilate condiţiilor speciale de muncă.

Sursa: dcbusiness.ro