Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Cițu a fost depusă. Textul integral al moțiunii USR-PLUS și AUR

Florin Cîțu iese la ATAC cât se poate de dur: Nu vor pleca doar miniștrii, ci tot ce înseamnă USR PLUS în instituțiile de stat, ar spune el

Premierul Florin Cîțu are de gând să lase USR PLUS fără nicio funcție în cazul în care miniștrii alianței vor abandona guvernarea sau în cazul în care vor vota o moțiunea de cenzură a PSD, spun surse oficiale pentru STIRIPESURSE.RO.

Prim-ministrul și-a pregătit confruntarea cu cei de la USR PLUS, în cadrul ședinței de guvernare, care va avea loc de la ora 18.00. Nu doar cu nu își va da demisia așa cu cer membri USR PLUS, ci îi va avertiza că în cazul în care nu vor mai face parte din actualul Cabinet, va pleca tot ce înseamnă USR PLUS de sus până jos: de la secretari de stat, prefecți, funcționari în instituțiile publice.

De asemenea, Florin Cîțu le va pune în vedere celor de la USR-PLUS că în momentul în care vor bate palma cu PSD, asta înseamnă că au renunțat la orice tip de reformă în justiție.

Proiectul de ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea Programului Naţional de Investiţii „Anghel Saligny” se află pe ordinea de zi a şedinţei de guvern de vineri.

Şedinţa este programată să înceapă la ora 16,00.

Potrivit unui comunicat transmis de Guvern, proiectul de ordonanţă referitor la „Anghel Saligny” este singurul punct de pe ordinea de zi.

Ministrul interimar al Justiției, Lucian Bode, a declarat, vineri, că Programul de investiții locale „Anghel Saligny” va fi dezbătut în ședința Guvernului de vineri, cu aviz pozitiv cu observații din partea Ministerului. El precizează că Ministerul Transporturilor nu a avizat proiectul, dar se consideră că este aviz tacit.

Miniştrii USR PLUS nu vor participa la şedinţa de guvern, a anunţat, vineri, liderul deputaţilor formaţiunii, Ionuţ Moşteanu.

„Nu este nicio altă urgenţă pentru acest proiect. Da, dânsul (premierul Florin Cîţu – n.r.) vrea să includă în rectificarea bugetară ca să poată să le spună primarilor: gata, liber, trimiteţi proiecte că le aprob eu pe repede înainte până la congres. Nu este o urgenţă (…). Trebuie mai întâi să avem un program solid, cu cap şi coadă, şi după aia discutăm. Asta ar fi trebuit să fie o atitudine de lider adevărat, de lider de coaliţie, nu şantajul şi abuzul pe care l-a făcut zilele astea, faptul că pe Stelian Ion l-a demis pentru că nu i-a dat avizul”, a afirmat Moşteanu.