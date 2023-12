„Moș Crăciun Motociclist” va duce daruri la zeci de familii nevoiașe din Cugir. Evenimentul organizat de Clubul Lupii Sigidavei a ajuns la ediția a IX-a

„Moș Crăciun Motociclist”, evenimentul organizat de clubul Lupii Sigidavei din Cugir, a ajuns anul acesta la ediția cu numărul IX.

Evenimentul devenit deja tradiție în orașul de la poalele Drăganei, a adus ani de-a rândul magia Crăciunului în casele a zeci de oameni nevoiași din oraș, care au simțit cu adevărat spiritul sărbătorilor de iarnă datorită motocicliștilor inimoși care le trec pragul încărcați de daruri.

”După cum bine vedeți, am ajuns la ediția cu numărul IX „Moș Crăciun Motociclist”. Evenimentele au luat amploare datorită vouă celor care ați donat și sprijinit acestă inițiativă, iar pe această cale vrem să vă mulțumim!

Împreună cu voi am dat viață acestor acțiuni umanitare, dar cel mai important este că am reușit să facem ca aceaste acțiuni să existe în fiecare an. Ne bucurăm că putem să readucem zâmbetul pe buzele familiilor cu o situație mai delicată”, au transmis reprezentanții clubului de motocicliști.

Moș Crăciun Motociclist va ajunge încărcat cu daruri la familii duminică, 17 decembrie.

Cei care doresc să îi sprijine în această acțiune și în 2023 și să le facă sărbătorile de iarnă mai frumoase acestor oameni, pot dona alimente, bani, dulciuri, jucării sau haine.

”Mulțumim STC & STA pentru sponsorizarea de anul acesta pentru acțiunea de Crăciun”, mai spun tinerii bikeri.

Pentru mai multe detalii legate de acțiune sau pentru donații, puteți lua legătura cu Bogdan Suciu, la numărul de telefon 0761. 653.896.

