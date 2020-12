Modul original al unui elev al Colegiului Militar din Alba Iulia de a ura „Sărbători Fericite”. A cântat la pian o interpretare a piesei „Jingle Bell Rock”

Un elev al Colegiului Militar din Alba Iulia, a surprins printr-un videoclip postat pe pagina de socializare a unității de învățământ, videoclip în care a cântat la pian o interpretare a piesei „Jingle Bell Rock”. Emanuel cântă la pian de la vârsta de 4 ani, și a oferit un adevărat spectacol prin talentul său de a stăpâni instrumentul muzical.

Cu o interpretare la pian a piesei „Jingle Bell Rock”, de Bobby Helms, elevul Emanuel Tudor din clasa a IX-a ne introduce în atmosfera magică a sărbătorilor de iarnă. Colindul, pe ritmurile pianului, este modul lui de a vă ura tuturor „Sărbători fericite!”.

Emanuel cântă la pian de la vârsta de 4 ani iar după ce a crescut şi-a îndreptat atenţia şi spre alte instrumente cum ar fi chitara, flautul, shofarul, melodica sau otamatone.

„Pasiunea mea pentru muzică a început de mic, când aveam 4 ani şi am participat la prima lecţie de pian.

Până la vârsta de 11 ani am continuat cu lecţiile de pian şi am participat la mai multe concursuri la care am obtinut Premiul I. Mai apoi, am început să învăţ singur să cânt la chitară şi am luat câteva lecţii pentru a-mi perfecţiona tehnica. De atunci am descoperit mai multe instrumente cum ar fi shofarul, flautul, melodica, otamatone la care am învatat singur să cânt. Eu consider că atunci când cânt la pian sau la alte instrumente mă eliberez de stres şi alte gânduri negative, ceea ce mi se pare foarte important.

Vă urez tuturor sărbători fericite, multă sănătate şi putere pentru a trece peste toate provocările!”, a transmis elevul Emanuel Tudor”, au scris pe pagina de socializare, reprezentanții Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.