Modernizată cu fonduri europene, Școala Gimnazială „Lucian Blaga” Ocna Mureș trăiește a doua tinerețe! Sistem de ventilație pentru reîmprospătarea continuă a aerului în fiecare sală de clasă!

Școala Gimnazială „Lucian Blaga” Ocna Mureș, situată în apropierea primăriei, a fost complet reabilitată și modernizată printr-un proiect finanțat cu fonduri europene însumând aproape 17 milioane de lei, din care circa 12,5 milioane de lei finanțare eligibilă nerambursabilă, prin Programul Operațional Regional derulat de Agenția de Dezvoltare Regională Centru. Școala veche este o clădire de peste 100 de ani, dată în folosință în anul 1912, cu 21 de încăperi distribuite la parter și etaj.

Nici școala nouă nu mai este chiar atât de nouă, clădirea depășind deja o jumătate de secol de existență, fiind inaugurată în anul 1971. Construcția are două etaje, plus parter și subsol, beneficiind de 24 de încăperi.

„Școala a fost reabilitată, inclusiv acoperișul schimbat, instalații sanitare, electrice, încălzirea centrală, parodoseli, tot, tot, tot. Inclusiv în curte a fost amenajat un teren de sport cu suprafață sintetică, pistă de alergare și așa mai departe. Plus un laborator de biologie, un laborator de informatică și un laborator de chimie.

Școala are toate sistemele de protecție cum cere ISU, de la hidranți până la stații de alarmare. Mai mult, fiecare clasă are un sistem de ventilație pentru reîmprospătarea permanentă a aerului. La acestea se adaugă mobilierul nou – bănci și catedre – și dotările moderne cu tehnică și echipamente IT: videoproiectoare, table inteligente, tot felul de alte dotări de ultimă generație”, ne-a declarat primarul orașului Ocna Mureș, Silviu Vințeler. Totodată, sunt montate două lifturi: unul pentru persoane cu handicap, care urmează balustrada de pe casa scărilor (mâna curentă), iar celălalt, este un elevator cu platformă.

El a precizat că recepția lucrărilor ar urma să aibă cel târziu la sfârșitul lunii viitoare.

„Din 1971, de când a fost dată în folosință, nu s-au făcut deloc lucrări de reabilitare, ci doar zugrăveli. Parchetul a fost cel din 71, dat cu motorină, dulapurile și băncile au fost vechi de 15 – 20 de ani”, ne-a declarat prof. Istina Badu, directoarea Școlii Gimnaziale „Lucian Blaga”.

Ea a declarat pentru ziarul „Unirea” că este nerăbdătoare ca atât cadrele didactice și cei 570 de elevi să se bucure de beneficiile acestei investiții. Directoarea Istina Badu a spus că școlarii nu vor mai fi nevoiți să-și care manualele care îngreunează un ghizodan până la 5 – 7 kg, deoarece orele vor putea fi făcute pe manuale digitale. Totodată, o platformă educațională accesată în baza unui abonament plătit de școală va putea fi resursă pentru orice cadru didactic, iar cele 25 de laptopuri vor putea fi utilizate atât în activitatea de zi cu zi, cât și pentru evaluarea națională. Despre laboratorul de informatică, cu 30 de calculatoare moderne și o tablă smart ultraperformantă, care vor înlocui cele 15 computere depășite, vechi de peste 10 ani.

Școala Gimnazială „Lucian Blaga” Ocna Mureș se mândrește cu 2 elevi care au obținut nota 10.00 la matematică la evaluarea națională de anul trecut și cu un procent de promovabilitate ce se apropie de 90%, după ce în 2022 alți 2 elevi au fost evaluați cu note maxime la aceeași disciplină, rezultă din declarațiile prof. Istina Badu. Dacă laboratorul de chimie a fost mobilat cu bănci noi, după ce acum 5 ani fusese dotat cu instrumentar, kituri și reactivi, laboratorul de biologie va avea microscoape performante și materialele didactice necesare pentru a face lecțiile atractive pentru copii.

Fiind o școală reabilitată după apariția noilor prevederi privind proiectarea, realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru şcoli şi licee (Indicativ NP 010-2022), clădirea este dotată cu sisteme de ventilație silențiose, cu recuperatoare de căldură.

Inginerii Bogdan Gheorghei și Andrei Rus, din cadrul firmei de construcții executante a lucrărilor, au spus că acest sistem este montat pentru reîmprospătarea aerului din fiecare clasă cu ajutorul unor filtre, care trag aer proaspăt de afară și evacuează o parte din aer, recirculând aerul. Totodată, în exteriorul clădirii, în clase și pe holuri sunt instalate camere video de supraveghere, care monitorizează de sus, la 360 de grade, ceea ce se întâmplă, iar toată școala este prevăzută cu sistem de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu.

În curte au fost amenajate o pistă de atletism și un teren de sport împrejumit, cu suprafață sintentică, dotat cu porți pentru minofotbal, handbal, baschet etc., iar unde a fost necesar au fost realizate și alte lucrări, cum ar fi copertinele de la ușile de acces, pentru a preveni alunecarea pe gresie, în cazul unor precipitații.

Practic, în urma acestui proiect, Școala Gimnazială „Lucian Blaga” trăiește o a doua tinerețe! Felicitări și așteptăm ca din anul școlar următor rezultatele elevilor să fie pe măsura eforturilor de a îmbunătăți condițiile pentru creșterea calității actului educațional la Ocna Mureș.

