Modernizarea mai multor străzi din localitatea Căpâlna de Jos: Licitația de peste 5.000.000 de lei, lansată în SEAP

Compania Națională de Investiții a lansat în SEAP o licitație pentru execuția unor lucrări pentru proiectul „Modernizare strazi in localitatea Capalna de Jos, comuna Jidvei, judetul Alba”. Valoarea totală estimată a investiției este de 5.138.261,32 de lei, fără TVA.

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul proiectului „Modernizare străzi in localitatea Căpâlna De Jos, Comuna Jidvei, Județul Alba” este imbunatatirea infrastructurii prin asigurarea unor condiții optime pentru circulația pe drumul public si implicit imbunatatirea calitatii vieții comunității aflate in zona de influenta a proiectului, crearea condițiilor optime desfășurării activitatilor zilnice.

Obiectivele specifice ale proiectului

1.Modernizare străzi in localitatea Căpâlna De Jos, Comuna Jidvei, Județul Alba precum și asigurarea unor gabarite corespunzătoare pentru străzile existente duce la sporirea accesibilității, a confortului și a siguranței cetățeniilor

2.Asigurarea condițiile minime de siguranța si confort

Descrierea situației existente

Comuna Jidvei este situată in partea nord-estică a județului Alba, pe râul Târnava Mică, la o distanța de 53,1 kilometri de municipiul Alba lulia, reședința județului și la 17,2 kilometri de Blaj,orașul cel mai apropiat.

Satele comunei Jidvei sunt in număr de 5: Jidvei, Bălcaciu, Căpâlna de Jos, Feisa și Veseuș. Ele nu sunt sate noi apărute pe harta tarii, ci sunt vechi așezăminte, a căror existenta este atestata documentar cu multe secole in urma.

Aceasta este situata in partea de est a județului Alba, in zona cursului inferior al râului Târnava Mica, de o parte si de alta a lunci râului.

In partea de nord se învecinează cu teritoriul comunei Farau, iar in partea de est se învecinează cu teritoriul comunei Cetatea de Balta, iar in sud si est se învecinează cu comunele Valea Lunga si Sona.

Distanta satelor fata de reședința de comuna este cuprinsa intre 2 km – Feisa si Capalna de Jos, si 8 km – Balcaciu si Veseus.

Distanta dintre localitatea Jidvei si municipiul Alba-lulia, reședința județului Alba este de aproximativ 65 km.

Comuna Jidvei este legata fata de reședința de județ prin șoseaua asfaltata DJ107, Tirnaveni -Blaj – Alba lulia si prin calea ferata Praid – Blaj – Teius cu legătura spre Alba lulia.

In ansamblul geografic, podișul Transilvaniei prezintă o înlănțuire de dealuri cu orientare generala sud- vestice. Terenul este foarte frământat si cuprinde toate formele de relief.

Trecerea de la Lunca Tarnavei Mici (250 – 270 m) la zona de dealuri (400 – 450 m) se face printr-un relief slab ondulat reprezentat prin marme nisipoase si argile mamoase.

Localitatea se desfasoara in lungul drumului judetea DJ 142N iar străzile care fac obiecul prezentei documentații alcătuiesc o rețea care asigura accesul riveranilor spre proprietățile acestora.

Traseul existent al străzilor este un unul sinuos, condiționat de limitele de proprietate.

Având in vedere ca primaria comunei Jidvei nu dispune de un nomenclator al străzilor, pentru identificarea lor in cadrul proiectului, au fost numerotate de la 1 la 16.

Majoritatea străzilor au o îmbrăcăminte asfaltica ușoara care a fost compromisa prin lucrările edilitare care s-au realizat pe amplasament. îmbrăcămintea asfaltica are durata de viata depsita. Excepție fac strada 2 intre km. 0+184 – km. 0+363, strada 4 intre km. 0+200 – km. 0+335, strada 6 intre km. 0+670 – km. 0+720, strada 10 intre km. 0+075 – km. 0+540 si strada 11 integral care prezint o pietruire cu materiale locale.

Partea carosabila existenta este foarte variabila intre 3 si 5.5 m fiind condiționată de limitele de proprietate.

Pe traseu sunt vizibile tasări ale corpului de drum (in special pe zonele de refaceri după introducerea rețelelor edilitare), deformați! în profil longitudinal, rupturi de margine, gropi, fagase, burdusiri. Elementele geometrice ale traseului nu corespund categoriei străzilor existând tronsoane cu lățime sub 3 m. Trotuarele nu sunt amenajate decât sporadic pe unele străzi.

Trotuarele existente sunt amenajate de riverani la limita de proprietate majoritatea fiind din beton si foarte degradate.

Profilul în lung al străzilor urmărește formele de relief străbătute, alternând declivitati reduse cu declivitati accentuate.

Sistemele de scurgere existente în zona străzilor sunt alcătuite din șanțuri și rigole, de pământ cu mici excepti pe tronsoane realizate de riverani in fata proprietății. Sistemul de scurgere a apelor nu are capacitatea necesara asigurării scurgerii apelor în lungul drumului. Accesele nu sunt așezate la cota pentru a asigura continuitatea șanțurilor si sunt amenajate de riverani diverse soluții.

Descărcarea apelor pluviale se realizeza prin podețe tubulare. In marea majoritate podețele nu asigura debuseul pentru scurgerea apelor.

Sistem de semnalizare rutiera este inexistent.

In lungul traseului nu s-a constatat prezenta unor alunecări de teren active.

Descrierea lucrărilor

Având in vedere ca in prezent străzile studiate sunt intr-o stare avansata de degradare, circulația fiind ingreunata, mai ales pe timp ploios, prin implementarea proiectului se preconizează reducerea cu peste 30% a timpului de deplasare.

In funcție de configurația existenta, traseul drumurilor a fost sistematizat prin proiectarea elementelor geometrice, astfel incat acestea sa indeplinesca condițiile impuse de circulația rutiera moderna si sa corespunda normelor tehnice in vigoare.

Proiectarea s-a făcut cu respectarea prevederilor STAS 863 si STAS 10144.

Lungimea totala a rețelei de străzi proiectate este de 4.300 m. In locurile unde situația din teren a permis-o, s-au amenajat trotuare pe o parte a străzilor rurale sau pe ambele parti. Trotuarele vor fi încadrate de borduri prefabricate din beton sau de șanțuri pereate.

S-a pastrat traseul existent al drumurilor cu ușoare corecții locale pentru încadrarea in prevederile STAS 863.

Viteza de proiectare adoptata are valoare de 50 km/h, cu restricții de vitaza impuse de punctele obligate ale traseului.

Străzile se vor realiza din aliniamente racordate cu curbe circulare si cu clotoide.

La trasarea curbelor s-a tinut cont de pastrarea pe cat posibil a platformei existente si s-a evitat demolarea unor construcții.

Panta acostamentelor este de 4% inspre marginea platformei drumurilor, acestea realizandu-se dintr- un strat de balast si unul din piatra sparta.

Apa de pe carosabil se va scurge in șanțurile si rigolele proiectate.

Sistemul rutier proiectat va avea următoarele caracteristici:

•4 cm strat de uzură BA 16 conform AND605 (BA16 rul conform SREN 13108);

•5 cm strat de legătură BAD 22.4 conform AND605 (BA22.4 leg conform SR EN 13108);

•16 cm strat de baza din piatra sparta (conform SR EN 13242+A1, STAS 10473);

•30 cm strat de fundație din balast conform SR EN 13242+A1

•10 cm strat de forma din balast conform SR EN 13242 +A1;

Sistemul rutier pentru acostamente va fi realizat dintr-un strat de fundație de 15cm balast si un strat superior din 10 cm din piatra sparta.

Trotuarele vor avea următorul sistem rutier:

•4 cm strat de uzură BA 8 conform AND605 (BA16 rul conform SR EN 13108);

•12 cm strat de baza din piatra sparta (conform SR EN 13242+A1, STAS 10473);

20 cm strat de fundație din balast conform SR EN 13242+A1