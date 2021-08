Modernizarea mai multor drumuri și străzi din Mesentea: Primăria Galda de Jos a solicitat acordul de mediu al APM Alba

În vederea îmbunătățirii calității vieții locuitorilor din Mesentea, primăria Galda de Jos a decis modernizarea unor drumuri și străzi, în cadrul proiectului „Modernizare drumuri și străzi de interes local în localitatea Mesentea, comuna Galda de Jos, județul Alba”.

Traseele studiate au legătură directa la drumul judeţean DJ107K, acesta facand legătură cu DJ107H si mai departe cu DN1.

Traseele propuse spre modernizare sunt străzi in localitatea Galda de Jos cu limite de proprietate foarte bine conturate.

Prin tema de proiectare se cere elaborarea proiectului tehnic pentru modernizarea străzilor cu o lungime totala de 601.00m.

îmbrăcămintea rutieră şi traseul străzilor sunt neconforme cu necesităţile şi perspectivele de dezvoltare economică şi socială a regiunii în care se situează, fapt ce necesită modernizarea cât mai rapidă a străzilor considerate pentru îmbunătăţirea viabilităţii, precum şi a confortului şi siguranţei circulaţiei pentru utilizatori.

Străzile analizate se încadrează în categoria de importanţă C (normală) şi în clasa de importanţă III, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii şi a H.G. 766/1997 (anexa 3) referitoare la aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii.

Principala problema este lipsa unui sistem rutier adecvat traficului si scurgerea necontrolata a apelor pluviale către emisar (lipsa sau starea necorespunzatoare a şanţurilor, podeţelor si emisarilor).

În conformitate cu prevederile O.G.R. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificările si completările ulterioare, străzile supuse modernizări din localitatea Mesentea, sunt in proprietatea publica si in administrarea comunei Galda de Jos, calitate in care acesteia ii revine obligaţia de a menţine aceste străzi in starea tehnica corespunzătoare desfăşurării traficului in condiţii de siguranţa.

Nr.crt./ Strada Lungime (m)/ Lăţime carosabil (m)

1 Strada IA 196,5 3,5

2 Strada 1B 142,5 3

3 Strada 2 177 3

4 Strada 3 85 4

Total traseu 601