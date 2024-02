Mobilier, materiale didactice și echipamente digitale pentru șase școli din Municipiul Blaj: Licitația de peste 2.5 milioane de lei, lansată în SEAP

Primăria Municipiului Blaj a lansat recent, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru achiziție în cadrul proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din Municipiul Blaj”. Valoarea totală estimată a investiției este de 2.656.206 de lei.

Digitalizarea este o preocupare și la nivelul educației terțiare. Chiar dacă unitatile de invatamant s-au adaptat mai bine procesului de digitalizare forțată din ultimul an, se confruntă în continuare cu nevoia de schimbare a pedagogiei, care să valorizeze implicarea mai activă și autonomă a elevilor în propria formare, utilizarea tehnologiei și a resurselor de tip open access, astfel încât să dezvolte o relație nouă cu societatea, dincolo de rolul lor tradițional în generarea, diseminarea și transferul de cunoaștere, accentuând și legătura bidirecțională cu societatea, în logica open science. Este semnalată în acest sens nevoia de investiții în echipamente de tehnologie avansată, pentru facilitarea învățării și inovării.

Indiferent de ciclul educațional abordat, o creștere a gradului de digitalizare a educației trebuie să rezolve simultan nevoia de a avea suficient personal pregătit, de a avea acces la resurse educaționale online și de a beneficia de resurse și infrastructură adecvată în instituțiile de învățământ.

Infrastructura educațională din Blaj nu este adaptată exigențelor organizării unui proces educațional modern și incluziv.

În unele cazuri, pentru a asigura școlarizarea tuturor copiilor din circumscripția școlară, școlile au fost obligate să renunțe la laboratoare, săli de informatică, ateliere de practica sau spații în care se desfășurau activități extrașcolare, ceea ce conduce în mod natural la scăderea calității educației oferite.

În aceste cazuri, există o nevoie acută de investiții care să se concentreze atât spre extinderea spațiilor, astfel încât să poată fi asigurată cuprinderea tuturor copiilor de vârstă școlară, cât și pe creșterea calității actului educațional, prin asigurarea spațiilor și dotărilor necesare, inclusiv a laboratoarelor de specialitate.

Starea, locația și tipul infrastructurii educaționale au impact nu numai asupra accesului la educație, ci și asupra calității acesteia, moralului și sănătății mentale a copiilor și cadrelor didactice și a capacității școlii de a utiliza metode pedagogice moderne.

Echipamentele didactice solicitate

LICEUL TEHNOLOGIC „TIMOTEI CIPARIU” BLAJ

Bănci de doua persoane – 144 bucăți

Banci de o persoana – 50 bucăți

Scaune – 338 bucăți

Catedră – 24 bucăți

Dulap cu doua usi si rafturi – 10 bucăți

Etajera cu mai multe rafturi – 8 bucăți

Cuier – 8 bucăți

Fotoliu minge gonflabil – 8 bucăți

Manuale si caiete de lucru (BOOKLET), cls. a IX A, a X A – 30 bucăți

Perforatoare variate – 10 bucăți

Penare echipate – 5 bucăți

Riglete magnetice – 5 bucăți

Aparat spiralat – 1 bucăți

Suport pentru planse – 2 bucăți

Manuale alternative la limba romana – 3 bucăți

Harti, suport harti – 5 bucăți

Planse istorie – 10 bucăți

Harti in relief – 5 bucăți

Atlase geografice si istorice – 20 bucăți

Manuale geografie si istorie inv. special – 25 bucăți

Puzzle si jocuri geografice pt. elevii cu deficiente cognitive – 10 bucăți

Ghid de pregatire bacalaureat matematica, profil tehnologic – 2 bucăți

Planse cu formule matematice – 20 bucăți

Alfabetar magnetic – 5 bucăți

Carti de colorat – 5 bucăți

Carti de povesti – 5 bucăți

Enciclopedii pentru copii – 5 bucăți

COLEGIUL NATIONAL „INOCHENTIE MICU CLAIN” BLAJ

Bănci individuale preșcolari – 81 bucăți

Bănci individuale învățământ primar – 250 bucăți

Bănci individuale gimnaziu+liceu + Scaune ergonomice (set) – 476 bucăți

Scaun ergonomic preșcolari – 81 bucăți

Scaun ergonomic învățământ primar – 250 bucăți

Scaun ergonomic gimnaziu+liceu – 250 bucăți

Catedră – 45 bucăți

Dulap de depozitare

Dulap grădiniță – 5 bucăți

Dulap școală – 40 bucăți

Cuier – 45 bucăți

SCOALA GIMNAZIALA „TOMA COCISIU” BLAJ

Bănci – 425 bucăți

Scaune – 425 bucăți

Catedră – 17 bucăți

Dulapuri – 17 bucăți

Scaun pentru catedră – 17 bucăți

Dulapuri cu 25 de compartimente închise – 17 bucăți

Scaun pentru catedră – 17 bucăți

Dulapuri cu 25 de compartimente închise – 17 bucăți

Bibliotecă cu compartimente deschise (Centrul de Citire) – 5 bucăți

Canapea pentru Centrul de Citire – 5 bucăți

Set 4 sonerii colorate – 5 bucăți

Covoras sotron (mediu /mare) – 11 bucăți

Panoul clasei pt organizare – 11 bucăți

Covor pe copii cu jocuri interactive (mediu/ mare) – 5 bucăți

Stampile litere mari – 11 bucăți

Stampile cifre – 11 bucăți

Set magnetic Panoul recompenselor – 11 bucăți

Set activitati Totul despre timp – 11 bucăți

Sistem solar – 11 bucăți

Semafor sistem de control al galagiei – 11 bucăți

Tăblița albă magnetică set 10 buc – 11 bucăți

Set 26 de puzzle-uri Alfabet (2 piese) – 11 bucăți

Puzzle cu surprize – Orasul faptelor bune – 11 bucăți

Joc domino cu propoziti – 11 bucăți

Domino pentru construit cuvinte – 11 bucăți

Potriveste si scrie cuvinte in engleza – 11 bucăți

Cartonase in limba engleza – 11 bucăți

Joc carduri cu meserii – 11 bucăți

Set oua muzicale – 11 bucăți

Set activitate audiție muzicala și comunicare – 11 bucăți

Set muzical 31 de piese – 11 bucăți

Fotoliu cu granule – 11 bucăți

LICEUL TEOLOGIC GRECO-CATOLIC „SFANTUL VASILE CEL MARE” BLAJ

Scaune,două dimensiuni, pe grupe (I-A-L) – 83 bucăți

Mese (pentru 4 copii), două dimensiuni, pe grupe – 22 bucăți

Dulap pentru jucării/materiale specifice centrelor de activitate – 4 bucăți

Bibliotecă de înălțime joasă cu rafturi deschise, de preferat oblice – 4 bucăți

Pernuțe individuale pentru șezut – 83 bucăți

Catedră/Masa profesorului – 4 bucăți

Scaun – 5 bucăți

Pupitre individuale cu scaune, pentru elevi, modulare și reglabile pe înălțime – 57 (pupitre), 107 (scaune)

Cuiere – 8 bucăți

Tablă magnetică – 8 bucăți

Dulapuri individuale pentru elevi – 107 (12 dulapuri)

Dulap pentru depozitarea materialelor didactice – 10 bucăți

Suport pentru prezentare planșe – 10 bucăți

Scaun profesor – 9 bucăți

Pupitru individual cu scaun, reglabile pe înălțime (gimnaziu+liceu) – 36 pupitre, 186 scaune

Dulapuri individuale pentru elevi – 186 (31 dulapuri)

Dulap pentru depozitarea materialelor didactice – 16 bucăți

Suport pentru prezentare planșe – 8 bucăți

SCOALA GIMNAZIALA „SIMION BARNUTIU” BLAJ

Scaun ergonomic preșcolari – 123 bucăți

Set mobilier scolar individual reglabil (ciclul primar) – 64 bucăți

Catedră și scaun ergonomic profesor – 6 bucăți

Dulap de depozitare – 6 bucăți

Cuier – 14 bucăți

Bibliotecă cu rafturi deschise – 6 bucăți

Dulap individual pentru elevi – 14 bucăți

Dulap de depozitare – 9 bucăți

Tablă magnetică – 4 bucăți

Suport pentru prezentare planșe – 9 bucăți

Pupitru individual cu scaun reglabil pe inaltime (ciclul gimnazial) – 62 bucăți

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „LUMEA COPIILOR” BLAJ

Mese modulare ( pentru 4 copii) – 60 bucăți

Scaune – 220 bucăți

Pernuţe individuale pentru şezut – 220 bucăți

Scaune ergonomice pentru catedră – 14 bucăți

Dulapuri tip, având cuşete – pt. grădiniţă – 22 bucăți

Dulap pentru jucării/ materiale specifice centrelor de activitate (Construcţii, Arta, Stiinta, Joc de rol, Biblioteca) – 55 bucăți

Carti din material textil/ plastic/ cartonate – 22 bucăți

Jocuri de masa (pentru asociere si pentru diferente, etc.) – 22 bucăți

Echipamente/ costume pentru diferite roluri (medic, mecanic, etc.) – 20 bucăți

Miniechipamente casnice ( masina de spalat, chiuveta, etc.) – 12 bucăți

Panou pentru „Intalnirea de dimineata” – 1 bucată

Seturi pentru constructii nisip (galetuse, forme, lopatele) – 30 bucăți

Trusa tip lego format mare – 11 bucăți

Bureti pentru amprentare – 50 bucăți

Glob Pamantesc interactiv – 5 bucăți

Panou magnetic – 12 bucăți

Panoul emotiilor – 12 bucăți

Atlasul lumii pentru copii – 12 bucăți

Instrumente muzicale – 6 seturi

Lupa – 12 bucăți

Recipiente de diferite dimensiuni – 55 bucăți

Seturi pentru stimulare senzoriala – 4 bucăți

Jocuri Tip Logi I- piese geometrice – 12 bucăți

