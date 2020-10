Mircea Trifu: ”Noi nu contăm, contează orașul.” Albaiulienii au fost mai presus de politică, în 27 septembrie, și au reușit să învingă

Albaiulienii au fost mai presus de politică, în 27 septembrie, și au reușit să învingă! S-au scuturat de trecut și au redat orașului Alba Iulia libertatea în cel mai democratic mod cu putință.

Am mulțumirea sufletească că am pus și eu o pietricică la temelia acestei realizări. Vestea bună este că, din ceea ce am văzut, consiliul local va fi compus din oameni competenți, pregătiți profesional și de calitate umană foarte bună.

Fiindcă nu mai trece mult și numărul mesajelor și telefoanelor de consolare depășește numărul de voturi de care aveam nevoie ca să intrăm în consiliul local, mă văd nevoit să fac următoarele precizări, pentru susținătorii mei și mai ales pentru critici:

1. Albaiulienii au ales, în mod înțelept, să voteze varianta de eliberare a orașului chiar dacă în detrimentul formațiunii noastre politice

2. Vom trece peste momentul acesta, timpul le rezolvă pe toate, chiar și supărarea pentru motive mult mai dureroase.

3. Tocmai ați demonstrat că puteți fi voi consiliul local și niciodată, la Alba Iulia, vreun politician nu va mai îndrăzni să folosească puterea politică împotriva propriilor cetățeni.

4. Nu vă mai îngrijorați în ceea ce mă privește, v-am spus mereu că nu-mi doresc o carieră politică, iar funcția de consilier local nu a fost pentru mine un privilegiu ci o sarcină pe care am dus-o la capăt fără compromisuri.

5. Nu plec nicăieri, voi rămâne alături de albaiulieni, așa cum am fost mereu.

6. Am loc de muncă și voi produce în continuare valoare pentru Alba Iulia.

7. Implicați-vă activ în viața civică, mergeți în consiliul local, propuneți proiecte prin intermediul consilierilor locali, fiți voi înșivă parte la pașii ce trebuie făcuți pentru realizarea lucrurilor.

8. Pe mine mă găsiți zilnic, la muncă, la compania Trifu Imobiliare, unde prestăm servicii de calitate.

Mircea Trifu, președinte Acțiunea Națională Alba