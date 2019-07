Mircea Trifu, APEL către albaiulieni pentru a se prezenta la ședința de Consilu Local în care se va dezbate regulamentul parcărilor

APEL către albaiulieni..!!

”Vă salut,

Aproape că ar trebui să scriu o adevărată ” scrisoare deschisă” pe această temă a regulamentului referitor la plata locurilor de parcare pe care conducerea primăriei Alba Iulia se tot chinuie de un an de zile să-l implementeze..

Inconvenientele sesizate de albaiulieni, referitor la acest regulament, au fost în primul rând legate de situațiile în care foarte mulți oameni nu dispun de loc de parcare ” de reședință”..Sutele de mașini parcate noaptea pe Bd-le Revoluției, Cloșca, V. Goldiș, cartierul Arnsberg etc.,stau mărturie acestui fapt..Acești oameni vor fi nevoiți să facă un abonament de 600 de lei pe an, altfel riscând să fie amendați zilnic cu 300 de lei..

Apoi locurile nu sunt garantate, chiar dacă se plătește abonamentul.În altă ordine de idei toți albaiulienii care dețin mașină vor fi practic obligați să plătească acest nou impozit fiindcă altfel riscă amendă în timpul zilei..Este interesant că practic se ajunge să fie plătit un preț pt. parcare de 3 ori mai mare decât impozitul pe proprietate!!

OK..Trebuie bani la bugetul local..Am înțeles toți asta..Așa se face și la Cluj, pe asta o înțelegem mai greu că ne apasă comparația..Dar hai să pornim de la această logică și de la faptul că teoretic s-ar obține o așa zisă mobilitate urbană.

Ni se spune că banii vor fi folosiți pt. construcția de parcări, cum dealtfel se face și la Cluj dar la Alba Iulia nu există un sistem contabil pt. acest tip de abordare..

A avut astăzi loc clasica diversiune cu mutatul orei până în ultima zi de la 10 la 13 a unei ” dezbateri publice” care s-a soldat cu un simulacru pt. că, organizată ” incognito”, au participat doar consilieri locali, funcționari ai primăriei și 3 cetățeni sunați personal de mine în ultimul moment, când am aflat și eu.Deși formală, am încercat și cred realizat, timp de două ore, o întâlnire constructivă în care am propus câteva îmbunătățiri de la scăderea prețurilor, la reducerea numărului de zone și în primul rând asigurarea celor care nu au loc de reședință să primească pe locurile marcate de primărie..

În acest sens fac un apel la dvs. ca în data de 30 iulie, marți, la ora 13 să veniți la ședința de c.l. unde se pot depune amendamente în la acest regulament..

Cei care doriți să primiți proiectul de h.c.l vă rog să-mi trimiteți adresa de email trifumircea@yahoo.com”

Al dvs., consilier local al Acțiunii Naționale Alba A.N.A.,