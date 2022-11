Mircea Hava: „Un pachet de câteva zeci de amendamente pe care le-am formulat au fost adoptate, azi, prin VOT, în ședința REGI”

Sunt mai mult decât mulțumit să vă anunț că un pachet de câteva zeci de amendamente pe care le-am formulat în cadrul dosarului privind propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului, cu referire la orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport, pe care le-am considerat îndreptățite și absolut utile României, și nu doar, au fost adoptate, azi, prin VOT, în ședința REGI. Urmează votul în plen.

Pe scurt, aceste amendamente pot fi văzute ca o oportunitate majoră de fonduri și o șansă în plus pentru România de a fi conectată la inima economică a Europei, prin modernizarea sau extinderea mai multor coridoare de transport. Fără doar și poate un plus investițional pentru culoarele esențiale de transport înseamnă un argument crucial de dezvoltare în interesul economiilor europene și al cetățenilor europeni.

Pragmatism și eficiență, cam la asta se rezumă poziția PPE în negocierile pe care le-am condus cu raportorul acestui dosar, dl. Alessandro Panza (ID). Enumăr mai jos câteva din propunerile pe care le-am avut în îmbunătățirea conținutului acestui raport legislativ:

Amendamentele mele susțin printre altele necesitatea:

• Finanțării adecvate a dezvoltării rețelei transeuropene de transport spre țări terțe cu care statele membre ale UE dețin interese economice, strategice de colaborare, precum Moldova, Ucraina etc.;

• Considerarea realizării coridorului navigabil Rin – Main – Dunăre – Marea Neagră și conectarea Mării Nordului cu Marea Neagră și a Portului Constanța cu cel din Rotterdam;

• Amenajării de parcări sigure și suficiente pe coridoarele TEN-T în interesul călătorilor și, transportatorilor;

• Creșterii susținerii pentru investițiile pe TEN-T necesare pentru stațiile de alimentare cu combustibili alternativi;

• Asigurării infrastructurii adecvate de alimentare cu energie în facilitățile situate de-a lungul coridoarelor TEN-T;

• Creșterea finanțării și relansarea unui nou apel de proiecte sub egida Orizont Europa – 100 de orașe inteligente și neutre climatic, ținând cont de interesul major și succesul primei ediții;

• Creșterea finanțării publice pentru asigurarea conectivității de toate tipurile între rețeaua TEN-T și rețelele naționale de transport;

• Creșterea flexibilității procedurilor de achiziții publice, avizare/autorizare, contractare și efectuare plăți în contractele care vizează rețelele transeuropene de transport;

• Obligativitatea e-ticketingului pe toate mijloacele de transport care folosesc toate tipurile de infrastructură TEN-T și între acestea și sistemele naționale/regionale și locale de transport.

• Creșterea rolului administrațiilor locale în planificarea, finanțarea și execuția unor facilități care vizează legăturile locale și regionale cu rețelele TEN-T (ex. nodurile rutiere).