Mircea Hava pune capac discuțiilor deschise de liderul PSD Marcel Ciolacu privind renegocierea PNRR: „Nu e de acceptat”

Dacian Cioloș este dispus să negocieze cu PNL și cu cei ce se opun „sinuciderii politice”: „Dragă Rareș Bogdan, dacă ai curaj cu adevărat, te așteptăm la negocieri”

Liderul USR, Dacian Cioloș, susține că ar fi dispus să ducă negocieri cu PNL pentru formarea noului Guvern doar cu liberalii „curajoși care se opun acestei sinucideri politice”. „Dragă Rareș, dacă ai curaj cu adevărat, te așteptăm la negocieri”, îi transmite Cioloș lui Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL, care ar fi spus că vrea să discute și negocieze cu USR

„Eu vreau să reluăm discuțiile cu USR. Nu mai am încredere în Ciolacu. Este instabil. Nu mai am incredere in el deloc”, le-a spus Rareș Bogdan colegilor de partid.

Acesta ar fi gata să pledeze pentru intrarea într-un război total cu Marcel Ciolacu, pe care îl acuză că vrea să umilească PNL și să-și bată joc de instituția prezidențială.

„Înțeleg spaima uriașă a celor de la PNL acum, după ce au dat cheile de la casă PSD-ului. Obișnuiți cu proprietatea altora și cu traiul în case naționalizate, pesediștii nu pleacă cu una cu două de la borcanul cu miere. Așa că nu mă miră dorința lui Rareș Bogdan de a cere negocieri cu USR. Să nu fiți surprinși dacă acceptăm negocierea, doar că ea nu va avea loc prea curând. Iar atunci când asta se va întâmpla, va fi doar cu liberalii curajoși care se opun acestei sinucideri politice.

Ironia sorții este că PNL va afla cum e să fii forța reformatoare dintr-un guvern retrograd care are un sigur interes: să facă bani pentru partid. Practic, PNL va avea în noul guvern rolul USR din guvernul precedent. PSD și UDMR vor face jocurile, vor bloca tot și vor împărți banii și funcțiile între ei. Diferența e că PNL nu e nici struț, nici cămilă, pentru că PNL nu vrea reformă cu adevărat, după cum nu e nici hoț profesionist ca PSD. Slabă mulțumire, e drept, pentru simplu fapt că această „dramedie” e plătită de cetățenii români.

Așa că, dragă Rareș, dacă ai curaj cu adevărat, te așteptăm la negocieri”, a declarat Dacian Cioloș.