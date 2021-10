Mircea Hava: „Finalul anului ne va prinde cu avansul de 3,7 miliarde de euro, din PNRR / În România a forma un guvern a devenit un joc sadic de interese”

Antiviralul folosit în lupta anti-COVID putea fi produs de MULT la noi în țară, dar Agenția Medicamentului a blocat producerea acestuia de către Terapia Cluj

Reprezentanții Terapia Cluj spun că au cerut acum 6 luni să producă în România medicamentul favipiravir, un antiviral folosit în spitale pentru tratarea formelor ușoare de COVID, dar că nu au primit niciun răspuns de la Autoritatea Națională a Medicamentului. Președintele instituției, Robert Ancuceanu, susține că nu are cunoștință de existența unei astfel de cereri: „E posibil să fi venit și să se fi rătăcit pe undeva. Încercăm să vedem ce s-a întâmplat”.

Campania pentru vaccinare cu ”orice preț”, pentru salvarea premierului Florin Cîțu de cercetarea DNA privind achiziția/comanda celor 120 de milioane de doze de vaccin, ascunde adevăruri dureroase.

Cei de la Terapia Cluj au dezvăluit faptul că de 6 luni așteaptă un simplu aviz, de la Agenția Națională a Medicamentului, pentru a produce antiviralul Favipiravir, un antiviral folosit în cazurile de COVID, care lipsește din spitale, însă… așteaptă și tot așteaptă!

Terapia Cluj ar putea produce 100.000 de cutii pe lună, în cazul în care ar primi avizul.

”Noi am făcut inițial cerere în martie-aprilie și am revenit în iulie. Nu am primit răspuns la solicitarea noastră. Noi putem să aducem într-o lună 60.000 de cutii de favipiravir din import și să îl producem în țară în 6 luni. Este nevoie de așa mult timp pentru că e nevoie de teste-pilot etc. Dar până atunci poate apărea alt medicament, mai bun, cum e cel de la Merck”, a declarat Dragoș Damian, pentru Libertatea.

Președintele Agenției Naționale a Medicamentului, Robert Ancuceanu, spune că habar nu are de cerere!

”Colegii mei spun că nu au primit. E posibil să fi venit și să se fi rătăcit pe undeva. Încercăm să vedem ce s-a întâmplat. Dar eu sunt doar de două luni și abia aștept să revin la viața mea personală după câte lături s-au revărsat. Eu am venit în agenție din 12 iulie ca vicepreședinte și sunt președinte din 24 august”, a spus Ancuceanu pentru Libertatea.

Pentru a mai bloca apariția antiviralelor în spitale, președintele Agenției Naționale a Medicamentului spune că va fi nevoie de tot felul de studii, pentru a vedea dacă se comportă la fel ca medicamentul original, care ar fi Avigan. ”Vrem să vedem dacă copia, medicamentul generic, se comportă suficient de asemănător cu produsul original”, a mai declarat Robert Ancuceanu.

În schimb, managerul terapia Cluj spune că, dacă ar exista interes și bunăvoință, s-ar putea elibera o autorizație de nevoi speciale și că atunci nu ar mai fi nevoie de studiul de bioechivalență.

Cine și de ce are interesul ca antiviralele să nu ajungă în spitale și să moară oameni?! Între timp, la tv și prin toate sursele oficiale auzim același mesaj: ”vaccinarea este unica soluție”. ”Unică soluție” pentru cine?! Pentru salvarea lui Florin Cîțu de cercetarea DNA?!

Sursa: turdanews.net